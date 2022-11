Pablo Fernández Menéndez empezó la carrera de ADE porque durante el instituto le gustaba mucho todo lo relacionado con la economía, pero al final no le convenció. Le hablaron del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que no era demasiado conocido y como le ofrecía una formación una variada en psicología, economía y sobre todo derecho pensó que le dejaba un abanico muy amplio de opciones para el futuro.

"Siempre me ha gustado tratar directamente con personas y ese aspecto de psicología combinado con seguir estudiando asignaturas de economía me acabo decantando por esta formación", asegura. En su opinión, la carrera tiene muy poca formación en Recursos Humanos, "pero en derecho laboral sales con una gran formación y conocimiento para el mercado laboral. Estoy satisfecho con la carrera, aunque sí me gustaría haber profundizado más en RRHH, así como alguna asignatura más relacionada con la utilización de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, así como más uso de aplicaciones de cara al mercado", indica. El premio le ha hecho mucha ilusión, máxime teniendo que cuenta que en su promoción había gente con muy buena media. "Me ha gustado ver que el esfuerzo de estos años, ha dado sus frutos, es una cosa de la que hay que sentirse orgulloso". Ahora estudia un máster en Dirección y Gestión de Personas de la Universidad Internacional de Valencia, para seguir especializándose en el ámbito de los RRHH. "Esto lo combino con ser entrenador de baloncesto. Llevo dos equipos del club deportivo Art-chivo (Oviedo), y cubro dos extraescolares de monitor de baloncesto en colegios de Oviedo. Así que, se puede decir que estoy combinando el estudio con bastantes horas de trabajo. Le gustaría probar suerte en la selección de personal y dar formación en las empresas. Comenzará sus prácticas en febrero y confía en llegar a ser head hunter o dedicarse a la docencia y la investigación la Universidad.