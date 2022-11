María de Fátima Guirado Parés ha obtenido este año el Premio Fin de Carrera como licenciada en el Grado de Medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. En realidad, la estudiante ha merecido el premio al Mejor expediente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y el Premio Fin de Grado en Medicina, así como el Premio al mejor expediente en las asignaturas médico-quirúrgicas del curso 2021-2022.

Este elenco de reconocimientos no hacen más que llenarla de orgullo y alegría, ya que suponen el reconocimiento a muchos años de esfuerzo y de estudio. Fátima Guirado tenía muy claro que siempre supo que quería estudiar medicina. De hecho, asegura que no consideró nunca otra opción y lo tuvo muy claro. Lo suyo es, sin duda, una auténtica vocación.

"No me arrepiento para nada, me encanta y disfruto cada momento de estudio y estar en consulta con pacientes, fue de las cosas que más me gustaron de mi preparación". De hecho, la flamante médico da mucha importancia a ese trato humano con el paciente del que tanto se habla en la actualidad.

También se siente muy orgullosa del gran apoyo que siempre le ha brindado su familia y todo su entorno. "Reconozco que el camino ha sido duro, no creo que cambiaría nada. Lo he logrado con la ayuda de mi familia, mi tía, mi abuela y mis padres sin los que no lo hubiera conseguido, a ellos dedico este premio", señala con satisfacción. Ayer se sintió muy feliz al recoger sus reconocimientos, y de forma especial el que la reconoce como mejor expediente de su Facultad, que recogió de manos de José Manuel Riestra, vicepresidente del Consejo Rector de Caja Rural de Asturias.

Lo cierto es que fue su padre quien la despertó un día con la noticia de la concesión del galardón. "Lo recibí por correo, yo sinceramente pensé que era una broma, no me lo creía, ya luego pues me di cuenta que no, que era cierto y pues me puse muy feliz", señala.