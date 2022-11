David José Morís recibe este año el premio Fin de Grado en Administración y Dirección de Empresas, patrocinado por Unicaja Banco. Asegura que eligió ADE porque le gustaba mucho el mundo empresarial, pero no tenía el conocimiento necesario como para decidir estudiar algo muy especializado. "Por lo tanto, me decanté por estudiar una carrera que me diese una visión global de la empresa, para luego escoger el campo profesional que más me llamase la atención".

Sus dos grandes expectativas eran obtener una educación de calidad y tener la oportunidad de hacer proyectos interesantes. "Ambas se han cumplido a la perfección, ya que durante la carrera he adquirido mucho conocimiento técnico sobre el mundo empresarial y la economía. Además, gracias a la carrera conocí a unos cuantos compañeros con los que pude participar en competiciones empresariales, así como crear una asociación para jóvenes asturianos", explica. Cuando recibió el correo diciéndole que había obtenido el premio de fin de grado, no se lo creía. "Yo siempre me he esforzado en tener un buen expediente académico, pero fue una gran sorpresa saber que había quedado el primero de mi promoción. Una vez digerida la noticia, lo que sentí es mucho orgullo de haber conseguido este premio gracias a mi esfuerzo, y al sacrificio de mis padres para darme la mejor educación posible", señala. Aún no tiene unos planes de futuro muy concretos, todavía se encuentra descubriendo qué es lo que le gusta y a qué se quiere dedicar. Sin embargo, hay algunas cosas que sí tiene bastante claras. "Gracias a mi trabajo actual, me estoy dando cuenta de que me gustaría seguir trabajando en un entorno internacional a largo plazo, así como continuar mi formación académica realizando un máster en alguna capital europea", relata. En la actualidad trabaja en el departamento de finanzas de una empresa multinacional americana en Asturias, y a la vez se encarga de las redes sociales de la asociación que crearon entre unos cuantos compañeros de la universidad, llamada "New North", que fomenta el networking entre los jóvenes asturianos. Sus aficiones son muy variadas y que van desde el tenis hasta los videojuegos. Sin embargo, su mayor afición, que ha sido también una razón de gran peso para empezar la carrera en el mundo empresarial, es la moda. Desde pequeño, me ha encantado leer blogs sobre moda y ver los desfiles de los grandes diseñadores. De hecho, en un futuro, le encantaría poder trabajar para una de las grandes marcas textiles que tanto me inspiran en mi día a día, y así poder combinar su mayor afición con mi trabajo