Laura Fernández ha sido galardonada con el Premio al mejor expediente en el Grado en Geomática de la Universidad de Oviedo, respaldado por la Cátedra "EXCADE". Con 37 años y oriunda de Borres, un pueblo del concejo de Tineo, Laura refleja una dedicación excepcional en su camino hacia la excelencia.

"Es todo un honor y un privilegio obtener este reconocimiento por parte de la Universidad de Oviedo", expresa Fernández sobre el significativo premio. Su trayectoria académica no fue un sendero fácil, pero con determinación y esfuerzo, alcanzó sus objetivos. "No ha sido un camino de rosas, pero una vez logrado el objetivo me quedo con lo bueno", añade.

Fernández, sin haberse propuesto ser el mejor expediente, destaca que su enfoque siempre fue el esfuerzo constante, y que el reconocimiento llegó como resultado de su dedicación. La elección de Geomática como carrera fue clara desde el principio, alineándose con su interés en la obra civil y superando sus expectativas.

Mirando hacia el futuro, la geómata tiene metas claras: "Trabajar en el sector y seguir aprendiendo y desarrollando mis conocimientos". Aunque el destino laboral está en sus planes, su preferencia por Asturias es evidente. "No me gustaría dejar Asturias, aunque todo depende de las oportunidades que se presenten", comenta.

Laura aprovecha la ocasión para expresar su agradecimiento a su familia por su apoyo y paciencia, reconociendo que este logro no habría sido posible sin ellos. En este relato de dedicación y gratitud, Laura Fernández se destaca como un ejemplo de perseverancia y excelencia en el ámbito académico de la Geomática: "Busco seguir aprendiendo y desarrollando mis conocimientos", asegura.