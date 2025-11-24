El Rector defiende el papel de la Universidad para transformar vidas en el acto de entrega de los premios a los mejores estudiantes

La universidad tiene "una misión clara: cambiar vidas". Así lo señaló ayer el rector de la institución académica asturiana, Ignacio Villaverde, en el acto solemne de la festividad de Santa Catalina de Alejandría, en el que se premiaron a lo 62 mejores estudiantes graduados el curso anterior. Entre ellos destacó Juan Villazón Ballina, natural de Villaviciosa, distinguido como mejor expediente del curso tras completar el grado en Filosofía. Villazón recibió el reconocimiento "con mucho orgullo y satisfacción" y expresó su agradecimiento a la institución: "Es un privilegio haber estudiado en la Universidad de Oviedo y terminar de esta manera es una alegría muy grande", afirmó. Tras finalizar sus estudios en Asturias, el joven continúa su trayectoria académica con un máster en el University College London, con la mirada puesta en desarrollar un futuro proyecto de doctorado en Inglaterra.

Pese a ello, no oculta su deseo de volver a Asturias: "Me gustaría regresar después de unos años y ser profesor en España".

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en el centro, posa junto a los alumnos premiados ayer en la biblioteca del Edificio Histórico. / Pablo Solares

La entrega, celebrada en la biblioteca del Edificio Histórico, comenzó con un minuto de silencio en memoria de los mineros fallecidos en Cangas del Narcea. Tras ello, tuvo lugar la conferencia magistral de Santa Catalina, que corrió a cargo del director adjunto del Museo del Prado, Alfonso Palacio. Palacio, doctor por la Universidad de Oviedo, dedicó su discurso a revisar la relación a lo largo del tiempo entre la pinacoteca nacional y la institución académica asturiana. En su intervención, Palacio animó a los jóvenes a hacer del mundo que les ha tocado vivir "un lugar más razonable", gracias al conocimiento adquirido en la Universidad y describió a la institución asturiana como "una suerte de paraíso en la Tierra, en el que todos vosotros habéis probado la manzana del conocimiento". Y subrayó la suerte de haber contado con "maestros" que desde la "generosidad son portadores de sabiduría para hacer un mundo mejor".

El Rector destacó la relación con el entorno y un futuro "más brillante" para la institución. Ignacio Villaverde, calificó la jornada como "uno de esos días felices" en los que la institución reconoce "a la excelencia dentro de los excelentes". Destacó la calidad del estudiantado y agradeció la implicación de empresas e instituciones que respaldan los premios.

Los académicos y representantes de instituciones guardan un minuto de silencio por los mineros fallecidos en Cangas del Narcea / Pablo Solares

Villaverde celebró que la relación entre la Universidad y el tejido empresarial asturiano se encuentre en un momento especialmente sólido, tras cuatro años de esfuerzos para reforzar ese vínculo: "En vez de darnos la espalda, ahora nos miramos a los ojos y trabajamos juntos". También se mostró optimista respecto al futuro de la institución: "La Universidad de Oviedo siempre ha avanzado; estamos en un permanente ejercicio de innovación y mejora". "Es una institución para todos y al servicio de todos", recalcó en su discurso. Y reconoció que él mismo "salió adelante gracias a la Universidad". Por ello, felicitó a los estudiantes y les animó a continuar divulgando el conocimiento y forjándose un futuro prometedor.