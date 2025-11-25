"Ahora me gustaría cursar un máster de edición de libros"

Flavia Gutiérrez Badia nació en la ciudad de Rabat (Marruecos), y este año es la galardonada con el Premio Fin de Grado en Estudios Ingleses, una carrera que ha estudiado con la máxima ilusión y unos brillantes resultados. Escogió estudiar el Grado en Estudios Ingleses por dos razones principalmente. Una de ellas es que al finalizar el Bachillerato no tenía muy claro qué trayectoria profesional quería desarrollar, entonces

"Estudios Ingleses era una carrera que podía llevar a varias salidas profesionales diferentes", señala. En segundo término, lo escogió porque era un grado que incorporaba muchos de sus intereses como la literatura, el cine y la historia. "Estos últimos cuatro años han sido de mucho aprendizaje tanto académico como personal, pues, son unos años de gran crecimiento personal donde se trabaja mucho, pero también se disfruta mucho con las compañeras y los compañeros", señala

En estos momentos se encuentra cursando el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo, con el objetivo de poder dedicarse a la enseñanza.

"Me gustaría también cursar un máster de edición de libros para aprender más sobre el mundo de la edición de ficción, pues, fruto de mi gusto por la lectura, me interesaría explorar ese mundo un poco", resalta.