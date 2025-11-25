"Ahora me gustaría cursar un máster de edición de libros"
La galardonada, apasionada por la literatura, cursa el Máster Universitario de Formación del Profesorado
R. S.
Flavia Gutiérrez Badia nació en la ciudad de Rabat (Marruecos), y este año es la galardonada con el Premio Fin de Grado en Estudios Ingleses, una carrera que ha estudiado con la máxima ilusión y unos brillantes resultados. Escogió estudiar el Grado en Estudios Ingleses por dos razones principalmente. Una de ellas es que al finalizar el Bachillerato no tenía muy claro qué trayectoria profesional quería desarrollar, entonces
"Estudios Ingleses era una carrera que podía llevar a varias salidas profesionales diferentes", señala. En segundo término, lo escogió porque era un grado que incorporaba muchos de sus intereses como la literatura, el cine y la historia. "Estos últimos cuatro años han sido de mucho aprendizaje tanto académico como personal, pues, son unos años de gran crecimiento personal donde se trabaja mucho, pero también se disfruta mucho con las compañeras y los compañeros", señala
En estos momentos se encuentra cursando el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo, con el objetivo de poder dedicarse a la enseñanza.
"Me gustaría también cursar un máster de edición de libros para aprender más sobre el mundo de la edición de ficción, pues, fruto de mi gusto por la lectura, me interesaría explorar ese mundo un poco", resalta.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- Llanes, el concejo más turístico de Asturias, será un poquito más grande: su plan de ordenación permitirá construir 5.862 nuevas viviendas
- Narnia está en Asturias: el precioso pueblo nevado donde viven los osos y que tiene el lago más grande de todo el Principado
- La alta velocidad encalla en Pola de Lena, donde los trenes circulan a 70 km/h (y a veces incluso a 40): todo lo que está pendiente en el AVE asturiano