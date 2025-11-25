Apasionado por la naturaleza y por el mar desde la infancia
"Mi experiencia académica ha sido muy positiva", explica el galardonado, que ha comenzado Medicina
R. S.
Alberto Pico Alonso recibe este año ex aequo, el premio fin de grado de Biología. El estudiante gijonés Gijón. Desde siempre me han interesado las ciencias de la vida. En mi infancia pasaba horas viendo documentales de naturaleza o recorriendo el Acuario de Gijón, me lo sabía de memoria y a mis familiares les hacía una visita guiada cada vez que íbamos, lo disfrutaba muchísimo. Años después, mis intereses se ampliaron hacia áreas como la biomedicina, la bioquímica o el funcionamiento del cuerpo humano", explica. "Elegí Biología porque me permitía profundizar en el conocimiento del planeta y su diversidad y en la comprensión del organismo y la salud. Además que es una carrera que te ayuda a comprender dos de los grandes problemas que nos afectan como sociedad, el cambio climático y las enfermedades que todavía nos dañan", detalla..
"Mi experiencia académica ha sido muy positiva. Muchos profesores han sabido transmitirme la pasión por sus materias y los valores de la ciencia. Además de una gran variedad de conocimientos, el grado me ha dado una forma de pensar más analítica y consciente sobre nuestro papel en el mundo como un ser vivo más. Estos años de Universidad han sido aprendizaje, diversión y responsabilidad", indica. Le interesan la neurociencia, la divulgación y , las ciencias marinas. Este año ha comenzado el grado en Medicina.
