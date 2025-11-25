Un área con mucho futuro, sobre todo en el campo energético
"Nunca dudé de mi elección; en esta carrera puedo desarrollar todo mi potencial", señala el galardonado
R. S.
Óscar Díaz Márquez nació en Gijón y desde pequeño se sentía atraído por la ingeniería. "Cuando estaba en la escuela, me interesaban más los temas técnicos que las disciplinas de letras. Me encantaban los documentales sobre minería y programas como ‘La Fiebre del Oro.’ También me llamaba la atención todo lo relacionado con infraestructuras: grandes edificios, puentes o presas", señala.
Por eso, cuando descubrió la posibilidad de orientar su formación hacia esas materias y cursar el doble grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Minerales y Energéticos en la Escuela Politécnica de Mieres, lo vio como una oportunidad increíble. "Era la manera de entrar en un mundo que me apasionaba y, además, de formarme en un área con mucho futuro, especialmente en el ámbito de la energía. Considero que es un grado muy completo que combina mis intereses y me permite adquirir una base sólida para una carrera profesional", explica. "Lo positivo siempre ha superado lo negativo, y al mirar atrás siento la satisfacción de no haberme equivocado de camino. En ningún momento dudé de mi elección; estoy muy agradecido de haber encontrado una carrera que me apasiona y en la que puedo desarrollar todo mi potencial". Actualmente cursa un Máster en Ingeniería de Minas, disciplina que le ha motivado desde el principio.
