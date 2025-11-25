Una carrera completa y oposiciones en el horizonte

Ana Fanjul Álvarez, natural de Oviedo, ha merecido este año el Premio Fin de Carrera en el doble grado en Administración y Gestión de Empresas (ADE), y Derecho, la carrera que, tal como ella misma explica, era la opción que mejor encajaba con sus intereses y capacidades. "Esta carrera me ofrecía una formación muy completa y con amplias oportunidades profesionales. Con perspectiva, estoy convencida de que acerté con mi decisión", asegura.

Y a tenor de los buenos resultados obtenidos, así es. Las impresiones de estos años no pueden ser mejores. "La Universidad ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto en el ámbito académico como en el personal. He aprendido mucho, pero también he tenido la oportunidad de conocer a grandes amigos y disfrutar del día a día en clase. Sin duda, ha sido una etapa muy valiosa y me dio cierta pena terminar la carrera", asegura Ana Fanjul, a la hora de valorar su paso por la Universidad de Oviedo.

En los planes actuales y de futuro también hay buenas perspectivas. El pasado mes de septiembre comenzó con la preparación de las oposiciones de acceso al cuerpo de Inspectores de Hacienda.

"Opositar requiere mucho tiempo, dedicación y organización, bastante más que en la carrera", reconoce. Le gusta leer, pasear y, en general, pasar tiempo con su familia y sus amigos.