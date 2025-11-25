Cinco premiados con resultados ejemplares en diferentes ramas

Ángela González González | Grado en Comercio y Márketing

Laura Rodríguez Campo recibe su premio. / Pablo Solares

El comercio internacional es su objetivo

Ángela González González, nacida en Gijón en 2003, eligió la carrera de Comercio y Marketing porque le interesaba el mundo de la empresa. A lo largo de estos años ha ido cambiando sus preferencias. "En un principio creí que me orientaría al mundo de la empresa pero quiero centrarme en el comercio internacional", resalta. "Estos cuatro años han sido una etapa muy enriquecedora, tanto a nivel académico como personal. Destaco mi año de Erasmus en Budapest en el que pude enriquecerme mucho tanto en lo académico como en lo personal", asegura.

Laura Rodríguez Campo | Grado en Maestro en Educación Infantil

Maestra de vocación, con muchos planes

Tras iniciar Derecho y Filosofía en Madrid y Oviedo, Laura Rodríguez decidió adentrarse en Magisterio Infantil. Tuvo varias experiencias como au pair en Irlanda y Reino Unido, que incentivaron su curiosidad por comprender la naturaleza humana en edades tempranas. Ni que decir tiene que le encantan los niños. En estos años, Laura Rodríguez, ha compaginado los estudios de Magisterio con los de Pedagogía. Además, también destaca su vocación solidaria, prueba de ello es su implicación en proyectos socioculturales, ambientales y de investigación.

Martín Pastrana Ramírez de Arellano | Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Martín Pastrana recoge su distinción. / Pablo Solares

Un ingeniero vasco que adora Asturias

Martín Pastrana, de Irún, no tenía claro qué quería estudiar. "La Ingeniería Forestal me parecía atractiva, sobre todo la parte más verde: botánica, ecología, climatología o selvicultura", explica. Su prioridad es aprovechar el momento. "Trabajo en Asturias, el lugar en el que más feliz soy. No tengo grandes aspiraciones, pero sí pequeños sueños, recalca. Sus aficiones están muy ligadas a la montaña. "Desde que llegué a Asturias descubrí un mundo que no conocía: empecé a escalar, a hacer esquí de montaña, a viajar en bicicleta por la Cordillera", señala.

Raúl Enrique Pariente Martín | Grado en PCO en Matemáticas-Fisica (opción A)

Enrique Pariente con Eva Pando. / Pablo Solares

Matemáticas y física, desde pequeño

Raúl Enrique Pariente Martín es de Valladolid. "Desde muy pequeño he profesado interés por las cuestiones de la matemática y a la física y, por los interrogantes que estas disciplinas plantean en el ámbito de la ciencia y la investigación", asegura. Ahora cursa el Máster en Matemáticas Avanzadas en la UCM y participa en el programa de becas de introducción a la investigación JAE Intro ICU 2025. Su objetivo inmediato es adquirir experiencia investigadora y fortalecer su perfil académico con vistas a solicitar una beca predoctoral en un futuro próximo.

Laura Rodríguez Campo | Grado en Enfermería

Laura Amador recibe el premio. / Pablo Solares

La enfermería, mucho más que una profesión

Laura Amador Fernández es graduada en Enfermería por la Universidad de Oviedo (Promoción 2021-2025)-Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Este año ha obtenido el Premio Fin de Grado en Enfermería y el Premio al Mejor Expediente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Siempre ha sentido una gran vocación por cuidar y acompañar a las personas. "Desde pequeña tuve claro que quería dedicarme a una profesión en la que pudiera marcar una diferencia real en la vida de los demás. Estudiar esta carrera me ofrecía justo eso", indica.