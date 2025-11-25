"Creo que he aprendido mucho a lo largo de la carrera"

Soledad Villar Velasco es de Zamora, y desde pequeña abrigó el deseo de estudiar medicina. Siempre le gustó la biología, entender el cuerpo humano y las enfermedades, además de poder dedicarse a un trabajo con el que sé que puedo ayudar a la gente. La flamante graduada ha obtenido el Premio al mejor expediente en la asignatura Patología del Aparato Locomotor y Reumatología.

"Creo que he aprendido mucho en la carrera. Hay que trabajar y estudiar mucho, pero aprendemos a estudiar bien, entendiendo el por qué de las cosas. También tenemos la suerte de hacer prácticas en hospitales y centros de salud en los que rotamos con muchos profesionales y aprendemos más de la práctica médica y el trato con el paciente", explica la galardonada.

Ahora está preparando el MIR, centrada totalmente en obtener un buen resultado. "Mi objetivo siempre es hacer las cosas lo mejor que sé y estar orgullosa cuando llegue el día. Además, tengo la suerte de que me gustan varias especialidades, por lo que solo espero poder elegir una en la que ser feliz y ayudar a mis futuros pacientes", explica.

Sus aficiones principales son la lectura y todas aquellas actividades que le permiten disfrutar de la naturaleza. "Especialmente me encanta salir a correr y hacer rutas en compañía de mi familia y amigos; son momentos que combinan ejercicio, desconexión y buena compañía", resalta.