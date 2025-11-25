Una economista que se preocupa por entender a los demás
La galardonada trabaja en la Agencia Sekuens, donde contribuye a proyectos que impulsan la economía asturiana
R. S.
Ainara Calleja Álvarez recibe este año el Premio Fin de Grado en Economía. A esta brillante estudiante gijonesa siempre le llamó la atención la actualidad y todo lo relacionado con la economía. También disfrutaba mucho con las matemáticas, así que, aunque al principio no tenía completamente claro qué camino escoger, acabó decidiéndome por Economía. "Una carrera con la que entender los problemas reales que afectan a las personas y analizarlos desde un enfoque riguroso. Con el tiempo descubrÍ que es una disciplina mucho más amplia y apasionante de lo que imaginaba", relata.
El balance que realiza es muy positivo. "He tenido la suerte de formarme en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, que cuenta con el sello AACSB, reconocimiento internacional que refleja su compromiso con la excelencia. Allí he aprendido y crecido académicamente y personalmente. Sin embargo, lo mejor que me llevo de estos años son las personas que he conocido y las experiencias que he vivido", asegura.
Hace unos meses inicié su andaduraen la Agencia Sekuens. Su objetivo es aprender todo lo posible y contribuir en los proyectos que se desarrollan desde la Agencia para impulsar la economía asturiana. "Me hace especial ilusión formar parte de un equipo que trabaja activamente para atraer inversiones, apoyar a las empresas y fomentar el desarrollo económico de la región", resalta.
