Una experiencia llena de vivencias y retos académicos y personales

Hugo Balado Suárez nació en Avilés. Desde pequeño siempre sintió curiosidad por cómo funcionan las cosas, especialmente todo lo relacionado con los materiales, la energía y las infraestructuras, lo que le llevó con el tiempo a decidirme por estudiar la carrera de Ingeniería de Minas. Durante esos años de formación adquirió no solo conocimientos técnicos, sino también disciplina, capacidad de trabajo y una visión más amplia del sector industrial. "La experiencia ha sido muy enriquecedora y me ha permitido crecer tanto de modo profesional como personal", señala.

En la actualidad, se encuentra desarrollándose dentro del ámbito de la ingeniería, con la intención de seguir ampliando sus competencias para, en un futuro, especializarse en áreas que le permitan combinar innovación y sostenibilidad. "Entre mis planes está continuar formándome y optar a proyectos que supongan un reto y un aprendizaje continuo", añade.

Deporte y desconexión

Fuera del ámbito académico y profesional, Hugo Balado Suárez tiene varias aficiones que ocupan una parte importante de su tiempo. Una de ellas es el deporte en facetas variadas: "Me gusta mucho el deporte. Practico pádel con frecuencia y también voy al gimnasio, actividades que me ayudan a desconectar, mantenerme activo y trabajar en equipo, algo que me parece muy importante". También asegura sentirse muy contento por haber sido merecedor de un reconocimiento que valora años intesnos de esfuerzo y estudio.

El Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras se imparte en la Universidad de Oviedo, en la Escuela Politécnica de Mieres (UPM). La carrera de 4 años, está dirigida a formar profesionales en la investigación, extracción, tratamiento y gestión de recursos minerales, con un fuerte componente tecnológico. Es un grado que adapta los estudios de Ingeniero de Minas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), proporcionando una formación generalista y multidisciplinar en el ámbito minero. Entre sus objetivos está la formación para la gestión de la exploración, explotación y restauración de proyectos mineros, aplicando tecnología e informática. Combina conocimientos científicos y técnicos con prácticas en áreas como matemáticas, física, geología, mecánica, electricidad y gestión empresarial.