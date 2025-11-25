El flamante ingeniero que también es un gran lector y chef

Hugo Dindurra Díaz, de Gijón, ha merecido este año el premio Fin de Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Destaca su gran interés por las matemáticas y la ciencia, en especial su aplicación en el mundo real. "Tras visitar varias facultades e informarme sobre las diferentes asignaturas de los grados, me decanté por la ingeniería de recursos mineros y energéticos, ya que me parecía el más interesante sobre todo la rama de la energía en la que finalmente me especialicé", señala. "En líneas generales estoy muy contento, acerté de pleno con el grado que escogí y no es algo que sea fácil, ya que muchas veces las carreras no son como se esperan, y en mi caso no resultó ser así. Obviamente, hubo momentos en los que lo pasé mal por miedo a fracasar y por la presión a la que me someto porque soy muy exigente, pero todo el esfuerzo que dediqué ha merecido la pena.", explica. Actualmente, cursa el máster de Minas en la misma facultad con el objetivo de complementar su formación y ser ingeniero superior. "Aún no sé muy bien hacia donde quiero ir o en que me materia me quiero adentrar porque hay varias que me resultan interesantes", añade. "Soy una persona bastante casera, disfruto pasar tiempo con mi familia, me gusta mucho leer y cuando estoy con un libro interesante no paro hasta acabarlo, también cocinar que me relaja sobre todo en épocas de exámenes", detalla.