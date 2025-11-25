Un funcionario vocacional, exitoso en los estudios

Pablo Rodríguez Naveira, de Avilés, empezó un par de carreras y completó con éxito una FP Superior de Administración y Finanzas, y tenía claro que quería ser funcionario. Entonces se matriculó en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para tener la oportunidad de ocupar puestos del grupo A dentro de la Administración Pública y porque dos de sus asignaturas favoritas en la FP estaban relacionadas con ella.

Las impresiones han sido muy positivas. "En el plano académico ha sido un éxito; acabé en 3 años sin mucho esfuerzo. Mi estrategia fue estudiar bastante el primer cuatrimestre y al ver que obtenía muy buenos resultados, comencé a estudiar menos a ver si obtenía resultados similares, como así fue. Me quedó mucho tiempo para actividades como voluntariados, ir a talleres y concursos que tenían que ver con la resolución de retos empresariales y la adquisición y mejora de soft skills, visitar empresas, o incluso preparar oposiciones", explica.

En el plano personal también disfrutó mucho de la carrera, "por la cantidad de cosas que aprendes y trabajas en clase, y por todas esas amistades que te llevas una vez que la acabas". Su idea es ser funcionario, y acaba de presentarse a una oposición que le salido bastante bien. "Mis planes son empezar a trabajar de funcionario cuanto antes e ir promocionando en el futuro para poder acceder a plazas del grupo A" señala.