Un funcionario vocacional, exitoso en los estudios
"He disfrutado mucho de la carrera, sobre todo por esas amistades que te llevas", asegura el premiado
R. S.
Pablo Rodríguez Naveira, de Avilés, empezó un par de carreras y completó con éxito una FP Superior de Administración y Finanzas, y tenía claro que quería ser funcionario. Entonces se matriculó en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para tener la oportunidad de ocupar puestos del grupo A dentro de la Administración Pública y porque dos de sus asignaturas favoritas en la FP estaban relacionadas con ella.
Las impresiones han sido muy positivas. "En el plano académico ha sido un éxito; acabé en 3 años sin mucho esfuerzo. Mi estrategia fue estudiar bastante el primer cuatrimestre y al ver que obtenía muy buenos resultados, comencé a estudiar menos a ver si obtenía resultados similares, como así fue. Me quedó mucho tiempo para actividades como voluntariados, ir a talleres y concursos que tenían que ver con la resolución de retos empresariales y la adquisición y mejora de soft skills, visitar empresas, o incluso preparar oposiciones", explica.
En el plano personal también disfrutó mucho de la carrera, "por la cantidad de cosas que aprendes y trabajas en clase, y por todas esas amistades que te llevas una vez que la acabas". Su idea es ser funcionario, y acaba de presentarse a una oposición que le salido bastante bien. "Mis planes son empezar a trabajar de funcionario cuanto antes e ir promocionando en el futuro para poder acceder a plazas del grupo A" señala.
