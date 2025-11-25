Una graduada feliz al ver que su esfuerzo ha sido reconocido
"Este premio es un impulso extra de motivación", asegura la premiada, que ahora estudia en Países Bajos
R. S.
"Siempre me han llamado la atención los seres vivos y su funcionamiento, así que estudiar Biología fue una elección bastante natural para mí. Además, era simplemente la rama de la ciencia en la que más disfrutaba aprendiendo. Cuando pienso en estos años de carrera, los recuerdo como una etapa intensa pero muy enriquecedora", detalla la ovetense Raquel Mera Álvarez, que recibe ex aequoe, el premio Fon de Grado en Biología. El trabajo en el laboratorio y el contacto directo con la investigación han sido, sin duda, lo que más le ha marcado y me ha hecho crecer de modo profesional y personal, "mostrándome lo que implica este trabajo en el día a día: planificar experimentos, analizar resultados y, sobre todo, ser paciente y aprender a tolerar la incertidumbre que forma parte de la investigación". "También he tenido la suerte de recibir apoyos como la beca de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson", añade. "Recibir el premio fue muy emocionante y lo viví con mucha gratitud. Supone un impulso extra de motivación y un reconocimiento que me anima a seguir esforzándome, además de abrir nuevas oportunidades en el futuro. Mi próximo objetivo es el Máster en Biología Molecular y Celular en Utrecht, Países Bajos, que estoy comenzando con la beca de posgrado en el extranjero de la Fundación "La Caixa". Quiero aprovechar esta experiencia internacional para seguir creciendo y formándome", indica.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina