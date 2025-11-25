Una graduada feliz al ver que su esfuerzo ha sido reconocido

"Siempre me han llamado la atención los seres vivos y su funcionamiento, así que estudiar Biología fue una elección bastante natural para mí. Además, era simplemente la rama de la ciencia en la que más disfrutaba aprendiendo. Cuando pienso en estos años de carrera, los recuerdo como una etapa intensa pero muy enriquecedora", detalla la ovetense Raquel Mera Álvarez, que recibe ex aequoe, el premio Fon de Grado en Biología. El trabajo en el laboratorio y el contacto directo con la investigación han sido, sin duda, lo que más le ha marcado y me ha hecho crecer de modo profesional y personal, "mostrándome lo que implica este trabajo en el día a día: planificar experimentos, analizar resultados y, sobre todo, ser paciente y aprender a tolerar la incertidumbre que forma parte de la investigación". "También he tenido la suerte de recibir apoyos como la beca de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson", añade. "Recibir el premio fue muy emocionante y lo viví con mucha gratitud. Supone un impulso extra de motivación y un reconocimiento que me anima a seguir esforzándome, además de abrir nuevas oportunidades en el futuro. Mi próximo objetivo es el Máster en Biología Molecular y Celular en Utrecht, Países Bajos, que estoy comenzando con la beca de posgrado en el extranjero de la Fundación "La Caixa". Quiero aprovechar esta experiencia internacional para seguir creciendo y formándome", indica.