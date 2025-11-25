La ingeniera, que repite premio, quiere saltar a la industria

Yara Zapico Quelle , de Oviedo, finalizó en 2023 Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Química Industrial en 2025), ambas en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Este año recibe el Premio Fin de Grado en Ingeniería Química Industrial, patrocinado por Cogersa S.A.U, tras obtener en 2023 el Premio en Ingeniería de Organización Industrial.

Al acabar su primera carrera se dio cuenta de que quería profundizar más y seguir formándose en la parte científica y técnica de los procesos. "Estudiar Ingeniería Química Industrial me parecía una buena forma de complementar mi formación y enriquecer mi perfil. Además, me ha permitido profundizar en los fundamentos de la química aplicada", asegura. Su balance global es muy positivo. "Han sido años muy intensos pero he aprendido mucho, también a saber organizarme, a trabajar en equipo y a tener constancia", explica. Lo que más le ha gustado es la parte práctica en el laboratorio y los proyectos.

La galardonada destaca la implicación y cercanía de la mayoría de los profesores, sobre todo los de su especialidad de Análisis Industrial. Su objetivo es incorporarse al mundo laboral lo antes posible. "Quiero conocer de primera mano cómo funciona la industria", señala. En un futuro le gustaría complementar su formación con másteres o cursos especializados.