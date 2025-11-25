"La investigación es mi mayor motivación, quiero dejar huella"
Actualmente cursa un máster de física teórica en Madrid, con vistas a iniciar el doctorado
R. S.
David Villa Blanco, de la localidad de Cuerres (Ribadesella), estudió física y matemáticas porque desde muy pequeño sentía pasión y curiosidad por el mundo le me rodeaba. "Era el típico niño que solía atosigar a mis padres a preguntas, lo recuerdo perfectamente", asegura.
La carrera ha sido un éxito total, hasta el punto de ser merecedor del Premio Fin de Doble Grado Matemáticas-Física (opción B). "Estos años han sido duros pero no en vano, lo cual me reconforta. Siento que he crecido mucho tanto como estudiante como persona y me siento preparado para lo que me pueda venir por delante", reconoce. Actualmente se encuentra haciendo un máster de física teórica en Madrid. "Pretendo hacer un buen trabajo de fin de máster que me permita enfocar bien mi futura tesis doctoral", añade.
"Mi principal meta es dejar una huella, por insignificante que sea, en la ciencia que el día de mañana moldeará los avances tecnológicos. La investigación es mi mayor motivación", señala.
A parte de la ciencia, entre sus aficiones destacan el deporte y la música. "Creo que mantener un cuerpo y mente sanos es fundamental en una carrera tantas veces frustrante; te ayuda a despejar, a ver las cosas más claras cuando es necesario"
