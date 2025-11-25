Una joven científica feliz y agradecida por el reconocimiento

El Premio Fin de Grado en Biotecnología ha recaído este año en Claudia Martínez Sánchez, que a sus 22 años es una flamante graduada en Biotecnología por la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo.

Tal como relata a LA NUEVA ESPAÑA "recibir el Premio Fin de Grado en Biotecnología de la promoción 2021-2025 ha sido especialmente emocionante para mí, porque supone cerrar de la mejor manera cuatro años dedicados a estudiar aquello que realmente me apasiona, y considero que eso es una suerte enorme". La galardonada explica que eligió estudiar Biotecnología en la Universidad de Oviedo porque desde pequeña le apasionaba la ciencia y dentro de ella, le interesaban muchas áreas distintas "Siempre tuve curiosidad por entender cómo funcionan los procesos biológicos y cómo ese conocimiento puede aplicarse para resolver problemas reales", señala. "Fue en bachillerato cuando descubrí que la Biotecnología tenía ese carácter interdisciplinar que buscaba", añade. También considera que el grado otorga a los alumnos la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico. Continua su formación cursando el Máster en Biomedicina y Oncología Molecular en el Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias (IUOPA). Simultáneamente, realiza su Trabajo Fin de Máster en el laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina con Mario Fraga y Annalisa Roberti.