Un jurista que desea hacer el doctorado y ejercer en la práctica

Paúl Cuesta Martínez, nacido en Oviedo, recibe el Premio Fin de Carrera en el grado de Derecho. Siempre tuvo especial interés en la historia y la política, y el Derecho es una disciplina que guarda estrecha relación con ambas, a ello suma lo que él denomina "falta de habilidad para las matemáticas".

"Además, si nos paramos a pensar, el Derecho está presente en el día a día de todas las personas, siendo una auténtica herramienta de cambio y evolución sociales, con un impacto tremendo en la vida ordinaria", sostiene el flamante galardonado.

Paúl Cuesta pone fin a cuatro años de idas y venidas, con muchos altibajos, repletos de buenos y de malos momentos, con un balance es positivo. "He tenido la oportunidad de conocer a compañeros y amigos sin los que el camino habría sido mucho más difícil, dejándome muchas anécdotas para el recuerdo. También recuerdo a profesores que siempre pretendieron que aprendiéramos y fueron cercanos con nosotros. Mención especial merece mi familia y, sobre todo, mis padres, cuyo apoyo incondicional en todos los sentidos ha sido indispensable durante todo este tiempo", relata. Ahora cursa dos másteres: el de Abogacía y Procura de la Universidad de Oviedo y otro a través de la UNED, sobre familia y sucesiones. Le gustaría empezar el programa de doctorado de la Universidad, sin perjuicio de mantener el contacto con la práctica jurídica.