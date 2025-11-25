Un nuevo médico en la familia, motivado por su hermano
"En enero me presentaré al MIR", señala el graduado gijonés, aficionado a la lectura y a la natación
R. S.
Javier Cachero Bermúdez (Gijón, 2001), ha merecido este año el Premio Fin de Grado en Medicina, una carrera que eligió motivado por su hermano, Alfonso, que fue Premio Fin de Grado en el año 2020. A ello se unen los buenos recuerdos de cuando iba al pediatra pequeño, unidos a un buen expediente.
"Los seis años de carrera son intensos. El grado en la Universidad de Oviedo es exigente pero con muy buena calidad formativa. El horario del curso es duro, con prácticas desde las 8 y clases hasta las 20.00 horas de la tarde durante gran parte del año. A pesar de ello, guardo muy buenos recuerdos de los profesores, de los compañeros y de los amigos con los que compartí experiencias tanto dentro como fuera del aula, y cuya amistad deseo mantener de por vida", explica el premiado. "También hay momentos de desconexión, de fiesta, de viajes y de anécdotas", añade.
Entre sus aficiones está la lectura, fundamentalmente de novela histórica y de fantasía. Practica natación en su tiempo libre y los fines de semana disfruta a lo grande cuando va a los pueblos de sus padres: Rioseco (Sobrescobio) y Cangas del Narcea), donde descansa y desconecta. Ahora prepara el examen MIR que tendrá lugar en enero del 2026. "Me llaman la atención las especialidades mayoritariamente clínicas con intervencionismo e investigación", asegura.
