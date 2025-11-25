Una pasión por la química, cultivada desde niño

Jaime Prieto Sanzo, natural de Oviedo, ha merecido este año el Premio Fin de Grado en la carrera de Química de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo. Ayer recogió su galardón de manos de Mario Taranilla, de Química del Nalón. La ceremonia no pudo ser más emocionante para el flamante graduado, feliz por una trayectoria que ha sido ligada a la química incluso desde antes de empezar la carrera. De hecho, cuando estaba en Bachiller en el Colegio San Ignacio de Oviedo, Jaime Prieto Sanzo se proclamó ganador de la XXXV Olimpiada de Química de Asturias, lo que le permitió representar a Asturias en la edición nacional.

En estos momentos Jaime Prieto Sanzo sigue formándose para ejercer la carrera en la que ha obtenido una magnífica formación académica, unida también a un importante aprendizaje humano.

Más que una formación universitaria

Y es que si bien es cierto que la carrera requiere largas horas de dedicación, también queda algo de tiempo para tener contacto con los amigos y cultivar las aficiones. Sin duda, ayer fue un día muy feliz para Jaime Prieto Sanzo, tal como quedó de relieve en el acto académico que se celebró en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.