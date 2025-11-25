"De pequeño ya me impresionaban las grandes estructuras"

Mario Suárez Álvarez, nacido en Oviedo, ha merecido este año el Premio al mejor Expediente de Fin de Grado en la Escuela Politécnica de Mieres, donde ha cursado la carrera de Ingeniería Civil. El galardonado asegura que desde pequeño le me impresionaron las grandes estructuras, los edificios y rascacielos y, en general, cualquier tipo de construcción.

" Si a eso se sumas una pasión innata por las matemáticas y la física, creo que nadie se sorprendió al ver que seguía el camino de la ingeniería", relata, sin ocultar su alegría por un galardón que reconoce sus años de estudio y dedicación.

Además, la carrera resultó aún más interesante de lo esperado. " Estudiando Ingeniería Civil descubrí una disciplina mucho más amplia de lo que imaginaba, que toca aspectos para mí entonces desconocidos", asegura.

El mundo de la investigación

En la universidad también se introdujo en el mundo de la investigación, a través del túnel aerodinámico de la escuela, en el que trabaja en la actualidad mientras completa sus estudios de Máster. "En el futuro busco trabajar en grandes obras, quizás en el extranjero, persiguiendo desarrollar también mi otra gran pasión, que es viajar y descubrir este mundo que nos rodea", indica.