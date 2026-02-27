Un golazo de Natalio rescata al Avilés en casa del líder de Primera Federación (2-2)

Pueden pasar los años, pueden pasar las temporadas, pero cuando el talento es innato, se mantiene a lo largo del tiempo. El golazo de Natalio ante el Tenerife da buena fe de ello. El capitán del Avilés ha rescatado un punto heroico para los asturianos en un encuentro donde el líder de Primera Federación mandó en gran parte del encuentro, pero los blanquiazules supieron aprovechar las suyas para rascar un empate. El punto tiene más valor si se tiene en cuenta que los blanquiazules tan solo tenían quince jugadores del primer equipo en la convocatoria. Cuando peor están las cosas, Natalio siempre aparece.

La crisis de bajas que sufre el Avilés no daba mucho margen de maniobra a un Dani Vidal que decidió apostar por darle la titularidad a Osky, que durante la semana estuvo entre algodones. Los blanquiazules repitieron el esquema de tres centrales que usó ante Madrid Castilla y Celta Fortuna, aunque esta vez el encargado de cerrar la banda derecha fue un Cayarga que, en varias ocasiones, pecó de tener formación de extremo. Luis Alcalde, además, tuvo su primera titularidad en el costado izquierdo del ataque, acompañando a Santamaría y Raúl Rubio.

Tenerife 2 2 Avilés 1-0, min. 36: Gastón Valles. 1-1, min. 47: Cayarga. 2-1, min. 78: Enric Gallego, de penalti. 2-2, min. 90: Natalio. Alineación Tenerife Dani Martín (2);

César Álvarez (1), Landázuri (1), José León (1), David Ramos (1);

Fabricio (1), Aitor Sanz (2), Juanjo (1), Alassan (1);

Gastón Valles (2), Enric Gallego (2) CAMBIOS Noel López (1) por Gastón Valles, min. 46. Dani Fernández (1) por Alassan, min. 61. Ulloa (s. c.) por Enric Gallego, min. 87. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Adri Gómez (2), Babin (3), Grigore (2);

Cayarga (2), Christian Rivera (1), Gete (1), Osky (1);

Alcalde (1), Raúl Rubio (1), Santamaría (1) CAMBIOS Javi Cueto (1) por Alcalde, min. 59. Quicala (1) por Gete, min. 77. Natalio (2) por Raúl Rubio, min. 83. Pol Arenas (Comité catalán). Amonestó a los visitantes Adri Gómez, Gete y Christian Rivera. Expulsó por roja directa a Fabricio, min. 40. Heliodoro Rodríguez López. 10.515 espectadores, con aficionados blanquiazules en la grada.

Saltó bien al duelo el Avilés, provocando un córner en los primeros minutos, pero pronto el Tenerife hizo notar su superioridad. Los chicharreros se hicieron con el control de la pelota y toda la primera parte se jugó en el lado blanquiazul. Babin se tuvo que hacer gigante para, en varias ocasiones, despejar con su cabeza los centros de los jugadores tinerfeños, que buscaban a su gran goleador, Enric Gallego.

Al Avilés le costó horrores trenzar más de cuatro pases para buscar la contra. Santamaría tuvo la única que logró cazar el cuadro avilesino, pero tras una gran galopada, el gijonés no estuvo fino para que su vaselina se colase en la meta defendida por el canterano del Sporting Dani Martín. El delantero pudo resarcirse de sus errores ante el Madrid Castilla, pero se volvió a dar de bruces ante el guardameta rival.

Enric Gallego se escapó de los férreos marcajes del Avilés en el minuto 20, pero su disparo pegó en la madera. Los asturianos trataron de aguantar el tipo, con sus líneas muy pegadas al área de Álvaro Fernández y desgañitándose a la hora de saltar a la presión. Nadie se libró de defender, lo que dejó sin hombres a los blanquiazules para hacer daño al espacio.

Pero, a pesar del gran esfuerzo defensivo del Avilés, en el minuto 35 llegó la polémica. César Álvarez colgó un gran centro que Gastón Valles, con un cabezazo, remató con dureza. Apareció Álvaro Fernández, pero el rechace cayó a sus pies. Fabricio entró, con la planta del pie, a por la pelota, dándole en la cara a Adri Gómez y mandando el balón al fondo de la red. El colegiado, tras revisar la acción, sentenció que el primer remate, el de Valles, sobrepasó la línea. Eso sí, también expulsó a Fabricio por juego peligroso.

El Avilés se fue al descanso por detrás en el marcador, pero con la expulsión del jugador del Tenerife se abrió un hilo de esperanza. La machada parecía difícil, pero no imposible. Y con esa mentalidad, con la de tratar de sorprender al coco de Primera Federación, saltó el cuadro avilesino al segundo tiempo. Ni tres minutos hicieron falta para que ese ímpetu se reflejase en el marcador. Raúl Rubio puso un centro muy pasado desde el costado derecho y, cuando parecía que la jugada estaba muerta, apareció Cayarga en el segundo palo para, de cabeza, dirigir la bola en el hueco que había entre Landázuri y Dani Martín. Tercer gol para el extremo, uno de los mejores jugadores de lo que va de campaña en el conjunto asturiano.

Ese cambio de actitud del Avilés fue, en parte, por la mentalidad ofensiva que le dio a su equipo. Los blanquiazules pasaron a defender con defensa de cuatro, con Adri Gómez como lateral derecho, y Cayarga pasó a jugar como extremo por el otro costado. Del 5-2-3 de la primera mitad se cambió al 4-4-2, para aprovechar la superioridad numérica. La entrada de Javi Cueto en el 60 incidió más en ello.

Eso sí, el tanto de Cayarga espoleó al Tenerife, que hizo que los vientos blanquiazules durasen demasiado poco. El veterano Aitor Sanz metió un golazo al filo del minuto 70, pero el árbitro, tras volver a revisar la acción en el FVS, pitó una falta de Enric Gallego a Babin tras sufrir ambos un duro golpe cabeza con cabeza. Los asturianos también tuvieron las suyas, obra de Raúl Rubio y Javi Cueto, pero Dani Martín hizo gala de su talento para amargar a la afición blanquiazul.

Rondó el segundo gol el Tenerife en varias ocasiones y, en el minuto 75, acabó de conseguirlo. Fue Enric Gallego el que, tras un penalti cometido por Christian Rivera, no falló desde los once metros. El delantero fue pillo para atacar la espalda de la defensa blanquiazul y, cuando armó el disparo, el centrocampista asturiano le dio en la pierna de apoyo.

Cuando parecía que toda esperanza estaba perdida apareció el de siempre. Este año no está teniendo el protagonismo de otras temporadas, pero el talento que tiene en sus botas no se va a apagar nunca. El partido estaba a punto de llegar al minuto 90 cuando, de repente, Natalio se sacó de la chistera una banana desde fuera del área ante la que nada pudo hacer Dani Martín. Golazo del valenciano, el primero de su carrera en Primera Federación, para poner las tablas en el marcador.

El tanto del valenciano pone al Avilés, a falta de que se dispute gran parte de la jornada, a cinco puntos de los puestos de descenso. Gran resultado para los asturianos que, a pesar de que el Tenerife dominó gran parte del encuentro, consigue regresar al Suárez Puerta con un punto debajo del brazo. Parece que la crisis de resultados blanquiazul ha llegado a su fin.