Natalio sigue haciendo historia en el Avilés y en Primera Federación: “Hay futbolistas que con 30 se retiran y otros que con 41 seguimos dando guerra”

Entró en el minuto 84 y solo tardó cinco en dejar su sello. Por mucho que pasen los años, Natalio sigue siendo Natalio para el Avilés y, una vez más, el ariete apareció en el momento más importante para rescatar un punto vital ante el mejor equipo de la categoría, el Tenerife de Álvaro Cervera. Solo contra el mundo, el valenciano se sacó de la chistera un tanto de muy bella factura que entra en los libros de historia de la Primera Federación. Con 41 años, 5 meses y 9 días, Natalio se convierte en el jugador más veterano en anotar en la categoría de bronce. “Para mí la edad es solo un número”, confiesa a LA NUEVA ESPAÑA.

Esperando en su hotel para regresar a casa, el delantero reconoce haber visto unas cuantas veces el gol y que “cada vez me gusta más”. No es para menos. Desde más de 20 metros y sin ningún compañero cerca, Natalio tuvo que cocinarse la acción en solitario. “Cuando me acerco al área veo que estoy solo y al portero un poco adelantado, así que pienso en meterle fuerte por arriba”, desgrana, aunque admite que no se esperaba una ejecución tan impecable. “Los tiempos fueron perfectos, el balón salió como un obús y todo salió como había dibujado en mi cabeza. Fue impresionante”. Un tanto que, a su juicio, va directamente al top 3 de su extensa trayectoria como futbolista. “Es de los mejores goles de mi carrera por el momento y el escenario. Estoy orgulloso de haberlo metido ahora casi al final”, reconoce.

La alegría por ser el jugador más veterano en marcar en la categoría de bronce va por barrios. “Estoy triste porque me hago mayor”, dice entre risas, pero Natalio se muestra muy contento porque a su edad sigue compitiendo. “Hay futbolistas que con 30 se retiran y otros que con 41 seguimos dando guerra. Esta carrera es muy bonita y cuando llegamos a esta edad intentamos disfrutar al máximo”. El valenciano afirma que “no quiero hacer el ridículo y el día que no esté preparado daré el paso”, aunque entiende que ese momento aún no ha llegado. “Desde que llegué he ido ‘in crescendo’ y el club subiendo categorías. El cuerpo y la cabeza me están aguantando y disfruto del tiempo que me dan en el césped”, explica.

Su rol en la presente temporada ha cambiado y está siendo una de sus temporadas con menos participación. Hasta la fecha ha disputado 137 minutos repartidos en once encuentros, pero Natalio sabe que “el mundo del fútbol es muy cambiante y en cualquier momento te puede tocar la oportunidad”. Para estar preparado, el valenciano explica la receta del éxito. “Hay que tener una mentalidad de león y cuando no juegas entrenar fuerte igualmente”, y espera que sirva como punto de inflexión para tener más minutos en la recta final de curso. “Me gustaría tener más protagonismo. Ayer demostré que voy a competir por jugar lo máximo posible”.

El tanto sirvió para rescatar un punto en el Heliodoro Rodríguez López ante el líder del grupo y el mejor equipo de la categoría. Un empate que, unido al cosechado la semana pasada frente al Castilla, refrenda el buen trabajo realizado por el equipo de Dani Vidal estas últimas semanas. “Este punto es muy importante porque el colchón que teníamos se nos estaba acabando, pero me quedo con que el vestuario está unido y que esto iba a cambiar”. La próxima prueba será el domingo 8 de marzo, ante el Zamora, en una nueva oportunidad para reencontrarse con el triunfo en el Suárez Puerta.