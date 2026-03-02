El curioso caso de Natalio con el Avilés: es el único jugador que no ha salido como titular esta campaña
El capitán blanquiazul fue el gran protagonista del empate ante el Tenerife
Si de alguien se ha hablado durante estos días en el entorno del Avilés es de Natalio. El capitán blanquiazul, buque insignia del club durante los últimos años, fue el gran protagonista del empate blanquiazul en casa del Tenerife con un gol que se ha hecho viral. Su tanto, desde fuera del área cuando el partido parecía totalmente sentenciado, ha reavivado el debate sobre los minutos que está teniendo el valenciano durante esta campaña.
Natalio es el único jugador de la actual plantilla del Avilés que no ha salido en ningún partido como titular en ningún partido de esta temporada. Dani Vidal, técnico blanquiazul, sí que le ha ido dando minutos durante esta campaña, pero aún no ha apostado por el valenciano en sus onces iniciales. Este dato llama más la atención si se tiene en cuenta que los cinco fichajes invernales (Andrés Carmona, Grigore, Uzkudun, Luis Alcalde y Christian Rivera) sí que han tenido al menos una titularidad con la camiseta.
Dura competencia
Tras el golazo del valenciano al Tenerife el debate vuelve a estar servido. Natalio puede jugar tanto de '10', donde se siente más cómodo, como en el frente del ataque, dos de las posiciones mejor pobladas de este Avilés. En la mediapunta el favorito parece ser Santamaría, zona donde también pueden actuar nombres como Cayarga, Luis Alcalde o Kevin Bautista. El puesto del '9' se lo reparten Javi Cueto y Raúl Rubio, mientras Uzkudun sigue recuperándose de su lesión. La competencia es dura, pero el capitán blanquiazul ha demostrado que su talento no se resiente a pesar de las suplencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros