El curioso caso de Natalio con el Avilés: es el único jugador que no ha salido como titular esta campaña

Si de alguien se ha hablado durante estos días en el entorno del Avilés es de Natalio. El capitán blanquiazul, buque insignia del club durante los últimos años, fue el gran protagonista del empate blanquiazul en casa del Tenerife con un gol que se ha hecho viral. Su tanto, desde fuera del área cuando el partido parecía totalmente sentenciado, ha reavivado el debate sobre los minutos que está teniendo el valenciano durante esta campaña.

Natalio es el único jugador de la actual plantilla del Avilés que no ha salido en ningún partido como titular en ningún partido de esta temporada. Dani Vidal, técnico blanquiazul, sí que le ha ido dando minutos durante esta campaña, pero aún no ha apostado por el valenciano en sus onces iniciales. Este dato llama más la atención si se tiene en cuenta que los cinco fichajes invernales (Andrés Carmona, Grigore, Uzkudun, Luis Alcalde y Christian Rivera) sí que han tenido al menos una titularidad con la camiseta.

Dura competencia

Tras el golazo del valenciano al Tenerife el debate vuelve a estar servido. Natalio puede jugar tanto de '10', donde se siente más cómodo, como en el frente del ataque, dos de las posiciones mejor pobladas de este Avilés. En la mediapunta el favorito parece ser Santamaría, zona donde también pueden actuar nombres como Cayarga, Luis Alcalde o Kevin Bautista. El puesto del '9' se lo reparten Javi Cueto y Raúl Rubio, mientras Uzkudun sigue recuperándose de su lesión. La competencia es dura, pero el capitán blanquiazul ha demostrado que su talento no se resiente a pesar de las suplencias.