Del tramo más duro al impulso necesario: el Avilés recupera la marcha

Llegaba el Avilés en el peor momento de la temporada para medirse a dos de los equipos más punteros de la Primera Federación y el conjunto blanquiazul ha respondido, dejando atrás la racha de cuatro derrotas consecutivas y puntuando ante dos gallitos de la categoría como Madrid Castilla y Tenerife, incluso mereciendo más por momentos. Una situación que refuerza el trabajo de Dani Vidal y la plantilla y que les permite afrontar con optimismo un tramo del calendario más amable. "Venimos de sumar un punto ante el Castilla que nos supo a poco y este de Tenerife nos sabe a gloria", reconocía el técnico en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López.

Por las casualidades del calendario, el inicio de 2026 ha sido especialmente duro para el Avilés, que se vio las caras de forma consecutiva con los principales candidatos al ascenso. De hecho, de los últimos ocho encuentros, siete han sido contra los siete primeros clasificados. Y solo fue capaz de vencer al Bilbao Athletic en Lezama (0-2). El resto fueron derrotas ante Pontevedra (0-3), Lugo (1-2), Mérida (1-2) y Celta Fortuna (4-2). Hasta que llegó el punto de inflexión con ese gol de Quicala ante el Castilla que puso fin a la mala racha avilesina.

La visita al Heliodoro Rodríguez López se presumía como el encuentro más complicado de todos, pero los de Dani Vidal respondieron pese a todos los inconvenientes a los que tuvieron que hacer frente durante la semana. El Avilés viajó a la isla con hasta ocho bajas entre sancionados y lesionados y fue el primer equipo que logró un empate este curso en el campo del Tenerife. Un punto que sabe aún mejor por el cómo y por ese golazo de Natalio en la recta final. "Llegamos en cuadro y aun así pudimos reponernos de dos goles en contra. El físico no nos dio para someter al rival aun con un futbolista más y nos tocó sufrir al final, pero el esfuerzo de los jugadores ha sido enorme y no puedo más que felicitarlos", expresó Vidal. Una opinión refrendada por Natalio, que reconocía a LA NUEVA ESPAÑA que "este punto es muy importante porque el colchón que teníamos se nos estaba acabando, pero me quedo con que el vestuario está unido y que esto iba a cambiar".

Tras superar el bache y volver a puntuar de forma consecutiva, el Avilés hará frente a un tramo del calendario más ‘amable’ durante las próximas semanas. Los blanquiazules deben traducir esa mejoría en triunfos para volver a distanciarse de los puestos de descenso, que en estos momentos se encuentran a cuatro puntos y, sobre todo, para no meterse en el lío. El próximo domingo, los de Dani Vidal reciben en el Suárez Puerta al Zamora a las 12:00 horas y, justo después, se verán las caras con dos equipos en puestos de descenso como Talavera y Cacereño, ambos con 28 puntos.