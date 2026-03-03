El golazo de Natalio al Tenerife, nominado a mejor tanto de la jornada en Primera Federación

Natalio, capitán del Avilés, fue el gran protagonista del empate blanquiazul ante el Tenerife. Su gol, desde fuera del área, sin compañeros cerca que pudiesen ayudarle y al filo del final del encuentro; se hizo viral en cuestión de minutos y ahora está nominado a mejor tanto de la jornada en Primera Federación. El valenciano, que por el momento va ganando en las votaciones, se enfrenta a tres compañeros de la categoría.

En la pelea por ser el mejor gol de la jornada 26 en Primera Federación están Fran Castillo, del Ibiza; Javi Antón, del Antequera; y Frimpong, de la Ponferradina. La votación se realiza en las propias redes sociales de la competición.

El más veterano en ver puerta

Cabe destacar que Natalio, con su gol ante el Tenerife, se convirtió en el futbolista más veterano de la categoría en conseguir ver puerta. Lo hizo con 41 años, 5 meses y 9 días. “Es de los mejores goles de mi carrera por el momento y el escenario, estoy orgulloso de que haya sido al final”, reconoce el propio futbolista.

El tanto sirvió para rescatar un punto en el Heliodoro Rodríguez López ante el líder del grupo y el mejor equipo de la categoría. Un empate que, unido al cosechado la semana pasada frente al Castilla, refrenda el buen trabajo realizado por el equipo de Dani Vidal estas últimas semanas. “Este punto es muy importante porque el colchón que teníamos se nos estaba acabando, pero me quedo con que el vestuario está unido y que esto iba a cambiar”. La próxima prueba será el domingo 8 de marzo, ante el Zamora, en una nueva oportunidad para reencontrarse con el triunfo en el Suárez Puerta.