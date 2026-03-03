Ricardo Grigore, central del Avilés: "Entrar en play-off sería increíble, queremos ir a más y estar ahí nos pone en el escaparate"

Lleva tan solo dos meses en Avilés, pero Ricardo Grigore (Bucapest, 1999) ya ha podido disfrutar en uno de los días más especiales de los avilesinos, el desfile de carrozas del martes de Antroxu. El central, uno de los fichajes invernales del cuadro blanquiazul, trata de adaptarse lo más rápido posible a su nueva ciudad y, de hecho, su castellano cada vez es más fluido. Siempre tuvo claro que quería ser futbolista y que quería jugar en España. Con esa mentalidad llega al Suárez Puerta un defensa que ha jugado en uno de los equipos más importantes de su país, el Dinamo Bucarest, y que, además, representó a Rumania en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Queremos ir a más", dice el defensor, que no oculta su ambición.

¿Cómo está viviendo su adaptación al Avilés?

Cada vez me siento mejor. La primera semana no fue sencilla, porque llegué tras dos meses sin jugar. En el primer partido que jugué no me sentí a mi mejor nivel, pero ante el Celta Fortuna ya me noté mejor físicamente.

Nada más aterrizar en el Suárez Puerta fue directo al once.

Esa confianza ha sido muy importante para mí. Me siento muy bien al ver la confianza que tiene en mí tanto el entrenador como el cuerpo técnico. Antes de fichar me dijeron que teníamos que mejorar defensivamente. No es fácil llegar con esa responsabilidad, pero es verdad que tenemos que mejorar todos atrás. Ante el Madrid Castilla ya se vio una mejora.

Tras superar el tramo más duro de la temporada llega un calendario que, sobre el papel, parece más sencillo. ¿Podrá el Avilés distanciarse de los puestos de abajo?

En Primera Federación, como en Segunda División, no hay un partido sencillo. Todos son diferentes, hay diferentes tácticas y filosofías... No puedes decir en ningún momento que vamos a ganar seguro. Lo que si podemos asegurar es que vamos a salir con buena actitud y con una muy buena preparación de partido.

Usted viene de Rumania. ¿Por qué empezó en el fútbol?

Desde pequeño siempre tuve clarísimo que lo mío era el fútbol. De pequeño era delantero. En cantería metí muchos goles, aprovechando que ya de crío era bastante alto. Cuando pasé a jugar fútbol 11 me cambiaron de posición para ser lateral izquierdo y, con los años, acabé de central.

¿Tan claro tenía que iba a ser futbolista?

El fútbol es mi vida. Soy de Bucarest y he podido jugar desde categorías inferiores para el Dinamo Bucarest, que es uno de los clubes más grandes de Rumania. He compartido equipo que varios jugadores que han terminado en el primer equipo y en la selección nacional. He tenido que trabajar mucho, la vida del futbolista no es sencilla. Me hace gracia cuando escucho a gente de fuera del mundo del fútbol, porque aquí hay muchas cosas que te pueden desestabilizar. El camino no siempre es bueno ni la está pintando de rosa. Por suerte he tenido suerte, además de que he trabajado para poder vivir de esto.

¿En qué ambiente se crio?

Mi padre era boxeador y me ayudó mucho a saber como tenía que ser la vida de un deportista. Desde pequeño mamé ese sacrificio. De joven le das menos importancia a, por ejemplo, la alimentación, pero mi padre me insistió mucho en eso. También he hacía hacer entrenamientos suplementarios. Pensaba que solo con talento podías hacer lo que quisieras, pero estaba equivocado. Además, se fijaba mucho en mi juego, para ayudarme a mejorar.

Durante años estuvo en las filas del Dinamo Bucarest, uno de los grandes del fútbol de su país.

Con 18 años se me abrieron las puertas del primer equipo. El Dinamo estaba en una mala situación deportiva, en el filial ganamos el campeonato nacional y Cosmin Contra, el entrenador en aquel momento, apostó por mí. Ese verano empecé a entrenar con el primer equipo. Me acuerdo de venir a jugar a Bilbao una eliminatoria para entrar en Europa League. Eso sí, no fue fácil, porque ese invierno, cuando ya había debutado, cambiaron al técnico y Cosmin se fue. El club, además, cambió de dueño, lo que conllevó muchos cambios a nivel interno. El Dinamo es un club con mucha presión, que te mentaliza desde pequeño a que hay que ganar cada partido. Eso es algo que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida.

Antes de venir al Avilés pasó por las filas del Eldense, en Segunda División.

Tuve una buena oferta de Qatar, pero cuando me llegó la del Eldense dejé todo de lado, porque mi sueño era jugar a fútbol en España. Nunca he tenido un ídolo como tal, aunque sí que me gusta mirar a defensas como Sergio Ramos o Piqué para inspirarme. Venir a España ha sido la mejor decisión de mi vida. No tomé la mejor decisión cuando me fui del Eldense, aunque tenía una oferta de aquí. Por eso este mes de enero tenía claro que quería volver, mi familia se siente como en casa. La gente es muy cálida, como en Rumania, y generosa.

Una de las partes de su currículum que más llama la atención es que participó en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo es esa experiencia?

Es algo de locos, en todos los sentidos. Fue un poco raro al principio, porque estaba haciendo la pretemporada y, de repente, nos llevaron a Tokio. Lo peor es que no hubo aficiones en el campo. La experiencia, eso sí, fue increíble. Me siento muy afortunado por poder vivir algo así, no se me olvidará nunca. Es lo más grande que he hecho. Estuvimos cerca de pasar de la fase de grupos, nos la jugábamos ante Nueva Zelanda y tuvimos tres oportunidades clarísimas de gol, pero al final empatamos. Me acuerdo de enfrentarme a Chris Wood, que es un delantero impresionante.

Además de ser futbolista es padre de dos hijos a sus 26 años. ¿Cómo lleva la paternidad?

Para mí es fácil porque tengo una mujer que me ayuda mucho. Estamos juntos desde que éramos pequeños, hemos crecido de la mano. Aquí estamos los cuatro solos y tenemos una vida tranquila. Nos gusta mucho comer bien, salir a la calle, caminar... El otro día fuimos a ver las carrozas del Antroxu. En Rumania no se ven cosas así, hay meses de mucho frío y no se puede salir tanto.

¿Cómo se adaptan sus hijos al cambio de país?

La experiencia con el Eldense nos ayudó mucho. Tenía claro que quería que mi familia viniese conmigo y el club nos puso muchas facilidades. A mi mujer nunca le faltó de nada. En ese aspecto estoy tranquilo, tenemos una buena casa y hay gente cerca que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Ese trato te da mucha confianza.

Su contrato acaba a final de temporada. ¿Se ve pasando más tiempo en el Suárez Puerta?

He venido aquí a para ayudar al equipo y para ayudarme. No he tenido muchas cosas buenas en el último año, ahora quiero mejorar mi juego y sacar mi máximo nivel. No sé que pasará en el futuro. Entrar en play-off sería increíble, queremos ir a más y estar ahí nos pone en el escaparate. Tenemos que aprovechar que estamos relativamente cerca y que todo está muy apretado, si ganas dos partidos te pone ahí. Tenemos que dar el 100% en cada entrenamiento, porque tenemos un buen equipo y un buen grupo para conseguirlo.