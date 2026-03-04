El Avilés ya conoce el horario para uno de los desplazamientos más cercanos de lo que queda de temporada
Los blanquiazules se medirán el sábado 28 de marzo al Arenas de Getxo
El Avilés ya conoce el horario para una de las visitas más cercanas que le quedan en lo que resta de temporada. El cuadro blanquiazul se medirá el próximo 28 de marzo, sábado, a las 18.30 horas al Arenas de Getxo, uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Como novedad, el cuadro vasco recibirá a los avilesinos en su nueva casa, Fadura.
El Arenas de Getxo tuvo que, para esta segunda vuelta de Primera Federación, cambiar de estadio para cumplir con la normativa de la competición. El club vasco tuvo que mudarse de Gobela, su campo hasta enero, por ser de césped artificial, algo que prohíbe la propia Federación. Por ello, ahora el cuadro que dirige el exoviedista Jon Erice juega en Fadura, instalaciones en las que se han invertido cerca de un millón de euros para poder adaptarlas a las exigencias de la categoría.
El Arenas de Getxo, que cuenta en sus filas con el exjugador del Sporting Álvaro Vázquez, marcha actualmente decimotercero, un punto por encima del Avilés. Tras una pequeña crisis de resultados, con tres derrotas consecutivas, los de Erice consiguieron tumbar, en su derbi particular, al Barakaldo, para así cortar su mala racha. Cabe recordar que el encuentro de ida entre el Avilés y el Arenas terminó con empate a cero.
