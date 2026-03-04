Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Avilés ya conoce el horario para uno de los desplazamientos más cercanos de lo que queda de temporada

Los blanquiazules se medirán el sábado 28 de marzo al Arenas de Getxo

Una jugada del Avilés-Arenas de Getxo de la primera vuelta

Una jugada del Avilés-Arenas de Getxo de la primera vuelta / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés ya conoce el horario para una de las visitas más cercanas que le quedan en lo que resta de temporada. El cuadro blanquiazul se medirá el próximo 28 de marzo, sábado, a las 18.30 horas al Arenas de Getxo, uno de los equipos de la zona baja de la tabla. Como novedad, el cuadro vasco recibirá a los avilesinos en su nueva casa, Fadura.

El Arenas de Getxo tuvo que, para esta segunda vuelta de Primera Federación, cambiar de estadio para cumplir con la normativa de la competición. El club vasco tuvo que mudarse de Gobela, su campo hasta enero, por ser de césped artificial, algo que prohíbe la propia Federación. Por ello, ahora el cuadro que dirige el exoviedista Jon Erice juega en Fadura, instalaciones en las que se han invertido cerca de un millón de euros para poder adaptarlas a las exigencias de la categoría.

Noticias relacionadas y más

El Arenas de Getxo, que cuenta en sus filas con el exjugador del Sporting Álvaro Vázquez, marcha actualmente decimotercero, un punto por encima del Avilés. Tras una pequeña crisis de resultados, con tres derrotas consecutivas, los de Erice consiguieron tumbar, en su derbi particular, al Barakaldo, para así cortar su mala racha. Cabe recordar que el encuentro de ida entre el Avilés y el Arenas terminó con empate a cero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents