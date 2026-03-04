Nuevo dilema en el Avilés: el casting para una de las posiciones mejor cubiertas del equipo, abierto

A Dani Vidal se le avecina un nuevo quebradero de cabeza. El técnico catalán está consiguiendo sobrevivir, con bastante brillantez, a la crisis de bajas que ha sufrido durante las últimas semanas su Avilés, pero ahora tendrá que afrontar un dilema con su sala de máquinas. La ausencia, primero de Adri Gómez y luego de Kevin Bautista, ha dado alas a un Christian Rivera que ha sabido aprovechar la oportunidad, lo que ha alimentado el debate sobre quiénes deben formar el doble pivote blanquiazul. Además, no hay que olvidarse de Gete, uno de los jugadores que más minutos acumula esta campaña. El catalán tiene cuatro opciones de mucho nivel para dos puestos y ahora, de cara a enfrentarse al Zamora, tendrá que rascarse la cabeza.

Las citadas ausencias de Adri Gómez y Kevin Bautista por sanción han obligado a Christian Rivera a dar un paso adelante. El gijonés lleva, desde enero, realizando trabajo específico para ponerse a tono y, tras probarse en varios partidos, ante el filial del Celta Fortuna le llegó la oportunidad de ser titular. No decepcionó el mediocentro, que ante el Tenerife volvió a dejar grandes sensaciones a pesar de que, en la víspera del encuentro, sufrió un cólico nefrítico. Con todo ello ha conseguido coger un rodaje más que necesario que hace que se postule para repetir titularidad ante el Zamora.

Dani Vidal ha tratado con mucho mimo a Rivera, consciente de las cualidades que atesora el gijonés. Pero es que la sala de máquinas del Avilés es la zona mejor cubierta del equipo. Además del exjugador del Sporting y el Oviedo, el técnico catalán cuenta en esa zona con Adri Gómez, Kevin Bautista y Gete, tres de las piezas que mejor están funcionando esta campaña. Cabe destacar que Gómez puede actuar también como central en la defensa de tres que ha planteado el entrenador blanquiazul en los últimos encuentros, lo que dejaría el debate en tres nombres.

Cuatro sesiones por delante

Con una defensa de tres hombres por detrás, que pueda vigilarles la espalda, no sería extraño ver un doble pivote formado por Kevin Bautista y Christian Rivera. Si por algo destacan ambos futbolistas es por su despliegue físico y visión a la hora de mover la pelota. Los dos son perfiles con una visión más ofensiva, por lo que esa zaga de tres puede proteger sus carencias defensivas. Gete, en cambio, es un perfil más destructor que combina mejor con un hombre más creativo a su lado.

Vidal tiene ahora cuatro sesiones por delante para acabar de formar su sala de máquinas. Tras la crisis de bajas ahora el catalán tiene un "problema de ricos" con su centro del campo. En el aire está, además, si el entrenador del Avilés mantiene su apuesta por el sistema de tres centrales con dos carrileros o regresa a su esquema predilecto en lo que va de campaña, el 4-2-3-1. Aunque la defensa sigue corta de efectivos, del centro del campo hacia adelante el cuadro avilesino tiene piezas de mucho nivel para tratar de tumbar al Zamora y conseguir su primera victoria del 2026. Ahora queda calibrar ese doble pivote.