La plaga de bajas del Avilés empieza a aliviarse: uno de los lesionados ya toca balón

El Avilés ha vuelto este miércoles a los entrenamientos tras dos días de descanso con buenas noticias. Eze, central blanquiazul cedido por el Oviedo, ha vuelto a tocar balón, aunque por ahora no ha podido completar la sesión de trabajo junto al resto de sus compañeros. Aún sí, su situación avanza con optimismo, ya que llevaba varias semanas sin subir a ejercitarse a La Toba.

A la espera de la recuperación de Eze, que no se espera que esté disponible al menos hasta la próxima semana, la defensa del Avilés sigue en cuadro. Dani Vidal no podrá contar con Guzmán Ortega, Andrés Carmona, Viti y el citado central nigeriano para medirse al Zamora, rival del próximo domingo a las 12 horas. Además, Uzkudun también sigue en su proceso de recuperación y tampoco se ha entrenado junto al resto de sus compañeros.

Eze, durante un entrenamiento, en una imagen de archivo / Luisma Murias

Tres partidos fuera

Tras ser titular en tres partidos de manera consecutiva con el Avilés, Eze cayó lesionado tras la dolorosa derrota del cuadro blanquiazul ante el Arenteiro. En ese partido saltó en la segunda mitad, como recurso para tratar de darle la vuelta al 3-1 que había encajado, en ese momento, el equipo asturiano, que finalmente acabó perdiendo por 6-3. El nigeriano se ha perdido los duelos ante Celta Fortuna, Real Madrid Castilla y Tenerife. Por el momento Dani Vidal cuenta con cuatro zagueros disponibles: Campabadal, Grigore, Babin y Osky.