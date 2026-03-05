Habla el máximo goleador del Avilés: "Queremos hacernos fuertes con nuestra gente"

Javi Cueto, máximo goleador del Avilés, hizo un repaso a la actualidad blanquiazul antes de medirse, el próximo domingo, al Zamora en el Suárez Puerta. El delantero maliayo quiso dar valor al último punto cosechado en casa del Tenerife. "Todo lo que sea sumar es bueno. Siempre buscamos los tres puntos, pero sumar en casa del líder es positivo", destaca el ariete, que ahora quiere "hacerse fuerte con nuestra gente para volver a ganar en casa".

Para el atacante asturiano es clave "hacernos fuertes, tanto en casa como fuera, para tratar de sumar de tres". Cabe recordar que el Avilés aún no conoce la victoria en casa en este 2026, con tres derrotas y un empate en lo que va de año en su feudo. Además, suma seis encuentros consecutivos sin conseguir un triunfo.

Cueto, clave en la ida

Cueto fue clave para la victoria del Avilés en casa del Zamora en la primera vuelta. El delantero anotó, en el minuto 94, el tanto que certificó la remontada blanquiazul tras llegar a ponerse 2-1. Finalmente, el tanto de Guzmán Ortega en el 89 y la diana del asturiano le dieron la vuelta al marcador. "Aunque han cambiado de entrenador mantienen el bloque de la primera vuelta. Las características de sus jugadores son las mismas. Va a ser un partido muy igualado, ojalá caiga de nuestro lado", señala el futbolista, que asegura estar "totalmente recuperado y centrado en ayudar, a poder ser con goles".