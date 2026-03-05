Uno de los jugadores del Avilés más queridos por la afición quiere volver a ser el de la primera vuelta: apunta a titular ante el Zamora

Uno de los nombres que más ha estado en boca de los aficionados del Avilés en las últimas semanas es el de Isi Ros. El murciano protagonizó, tras varias semanas fuera de los planes de Dani Vidal, una exhibición ante el Madrid Castilla, tanto por su sacrificio defensivo como por despliegue en ataque, aunque su actuación estuvo manchada por la tarjeta roja que vio antes de finalizar el encuentro. Ahora, tras cumplir un partido de sanción, está ante el momento de reivindicarse en busca de la estabilidad. El espejo está en la primera vuelta, donde encadenó cinco jornadas de inicio, entre octubre y noviembre, con el Zamora, siguiente en visitar el Suárez Puerta, entre los rivales. Terminó siendo una de sus víctimas. El Avilés venció 2-3 en aquella ocasión.

Los datos hablan por sí solos. A pesar de jugar como carrilero, una posición nueva para él, Isi Ros consiguió realizar seis recuperaciones y ganó once de los veinticinco duelos que disputó. Enfrente tenía a Dani Yáñez, uno de los mejores regateadores de la categoría, que tan solo pudo marcharse en dos ocasiones del murciano. Además, realizó tres contribuciones defensivas, una intercepción y un despeje.

Sus datos en ataque

Si por algo destaca Isi Ros es por su desparpajo en ataque, algo de lo que también dio buena fe en el Castilla a pesar de actuar en una posición más defensiva. El extremo realizó ocho regates, teniendo un 80% de acierto en este tipo de acciones. A eso le sumó tres pases clave, que son aquellos envíos que terminan en remate. En pases tuvo un 77% de precisión, completando 27 durante los noventa minutos que estuvo sobre el campo.

Ahora, visto su buen rendimiento como carrilero izquierdo, no sería de extrañar que Dani Vidal quisiese probar esa fórmula para medirse el próximo domingo ante el Zamora. El técnico blanquiazul sigue con sus efectivos muy contados en defensa, con tan solo cuatro zagueros disponibles en estos momentos, por lo que sumar a Isi Ros a la nómina de zagueros es una noticia más que positiva para el Avilés. Cabe recordar que Osky sigue renqueante de sus molestias y tuvo que forzar la máquina para no dejar en cuadro la defensa avilesina ante el Tenerife, por lo que, en caso de querer darle descanso para que termine de recuperarse, Ros puede ser el elegido para sustituirle.

La defensa de cinco, clave

Su titularidad ante el Zamora gana enteros si se tiene en cuenta, además, que el Avilés vuelve a contar en la zaga, en su caso en el costado derecho, con Campabadal, que también cumplió sanción ante el Tenerife. Con el catalán disponible Dani Vidal puede formar una línea de cinco defensas con Campabadal, un perfil más defensivo, en una de las bandas, mientras que Isi Ros, un futbolista con una mentalidad más atacante, podría ocupar el otro lado del campo. Esto, arropado con una defensa de tres centrales que le proteja en caso de cometer algún despiste defensivo, puede volver a sacar la mejor versión de un Isi Ros que quiere seguir reivindicándose. El murciano llevaba, hasta el encuentro ante el Castilla, doce encuentros consecutivos sin ser titular y ahora, tras superar la sanción, está ante la oportunidad de volver a dar un puñetazo sobre la mesa. La papeleta, ahora mismo, está en su mano.