El Avilés Femenino apela a la afición para tratar de agarrarse a la salvación: "Para Asturias es muy importante tener un equipo en esta categoría"

Siete finales. Eso es lo que le queda por delante a un Avilés Femenino que lucha por conseguir la salvación en Segunda Federación. Antes de medirse al Celta, segundo clasificado, Javi Gómez, técnico de las blanquiazules, quiso apelar a la fuerza de su público para tratar de hacerse con la victoria. Estas fueron sus palabras:

El parón

"Me hubiese gustado seguir y no parar, pero haber parado una semana puede tener sus ventajas. Hay alguna jugadora que no se ha podido entrenar con normalidad, pero las que estén lo darán todo".

Las cuentas para la salvación

"Llevo haciendo cálculos desde que llegué, pero no sirven de nada. Hay que vivir el día a día. Pienso en cada partido y, a medida que pasan las jornadas, tenemos que intentar no fallar, más ahora que estamos en el tramo final. En casa estamos haciendo las cosas muy bien, en alguno de los empates que tuvimos tendríamos que haber sumado de tres. El partido contra el Celta hay que ganarlo".

El Celta, segundo clasificado

"Todos los partidos son complicados. La realidad es que tenemos que fijarnos en nosotras mismas, tenemos que competir. Cuando competimos somos capaces de plantarle cara a cualquier rival. El Celta es un gran equipo, van segundas. Son un conjunto equilibrado, no encajan mucho, pero tampoco marcan mucho ellas. Estoy confiado en lo que hará mi equipo".

Una final

"En este tramo de temporada todos los equipos aprietan, por eso cada vez cuesta más. Lo ideal es plantear cada partido como si fuese una final, es algo que siempre intento hacer en mis equipos. Estoy convencido, y las jugadoras lo saben, de que cuando nosotras hacemos lo que tenemos que hacer tenemos muchas posibilidades de ganar. Tenemos las carencias que tenemos, pero cuando todo se iguala la solidez da mucho".

El apoyo de La Toba

"Para el fútbol femenino en Asturias estar en una categoría así es tremendamente importante. Me encantaría que hubiese mucha gente en La Toba, porque en el fondo un equipo como este es un modelo a seguir por muchas niñas. Este equipo tiene alma, eso me hace sentir que necesita apoyo desde fuera. Es importante tener un equipo como el Avilés en esta categoría".