El Avilés quiere tumbar al Zamora "para la tranquilidad del jugador": "Están haciendo méritos y, si no ganas, cuesta seguir creyendo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, se mostró optimista de cara al duelo que enfrenta este domingo a las 12 horas a su equipo ante el Zamora. El catalán quiere estrenar el casillero de victorias como local en este 2026, algo que no ha hecho hasta la fecha. «Me encantaría sumar de tres para la tranquilidad de los jugadores», sostiene el técnico, que recupera, para el duelo, a Kevin Bautista, Isi Ros y Campabadal. Estas fueron sus palabras:

Las lesiones

«Osky está mucho mejor que la semana pasada, ante el Tenerife tuvo que forzar mucho para jugar. Está para competir el domingo, aunque durante la semana le hemos cuidado bastante. Eze y Guzmán son los que están más cerca de recuperarse, aunque están bastante justos».

Sin canteranos

«Para nosotros es importante que los chicos de la cantera compitan, que ayuden tanto al juvenil como al filial a conseguir su objetivo. De hecho, los juveniles que vinieron a Tenerife el domingo jugaron».

La mentalidad

«Nuestra idea es ir siempre a por los tres puntos. Incluso ante el Tenerife nuestra mentalidad era puntuar de tres, a pesar de las dificultades. Siempre que jugamos en casa salimos a ganar. Llevamos tiempo sin conseguirlo pese a hacer partidos en los que estuvimos cerca, como el día del Castilla. Vamos a poner de todo para sumar de tres y dar una alegría a nuestra gente».

El sistema

«La defensa de cinco ante el Celta Fortuna fue parte del plan de partido, pero en las últimas dos semanas ha estado más condicionada a los efectivos que tenía. Es una variante que hemos ganado. Tenemos dos opciones para el Zamora, o esa línea de cinco o salir con cuatro atrás; incluso durante el partido podemos variar de esquema. Tenemos jugadores que pueden entrar y salir de la defensa y extremos que pueden jugar en ataque o más como carrileros. El esquema no me importa, lo que importa es la intención futbolística».

El Zamora

«Es un equipo que últimamente viene jugando una línea de cinco defensas. Han tenido partidos que han estado bien, sabemos del nivel de sus jugadores, de la inversión que manejan y del objetivo que tienen, que es hacer play-off. Últimamente les está costando, pero va a ser un partido muy complicado».

Las opciones arriba

«Benditas dudas. En nuestra manera de jugar, que hace que los jugadores de ataque acumulen mucho desgaste, las dudas que tengo es ver quién juega 60 minutos y quién 30. Todos están a buen nivel. Tener gente así en el banquillo nos ha dado mucha vida, tanto por el rendimiento como por el impacto directo en los resultados. No lo veo como un problema, sino como una baza más».

Partido importante

«Todos son importantes, pero es cierto que llevamos semanas sin sumar de tres. Me intento aislar de ello, porque las sensaciones del equipo me hacen estar tranquilo, pero para la propia tranquilidad del jugador me encantaría sumar de tres. Están haciendo méritos para ello y muchas veces, si no te llevas los puntos, cuesta seguir creyendo. Sería un premio para el trabajo de estas semanas».

Isi Ros

«Isi Ros nos da mucho aire y versatilidad. A Isi le di la enhorabuena después del partido contra Castilla y al segundo le tiré de la oreja. Él mismo estaba dolido, porque se perdió una semana, pero estos días le vi entrenando con esa chispa que te da haber hecho un gran partido».

Análisis del árbitro

«Siempre me fijo en las designaciones arbitrales. Me gusta tenerlo en cuenta porque a este nivel todo se estudia. El colegiado sabe si presionas o si tiras el fuera de juego. Hay árbitros que dejan jugar más, otros que cuando hay ley de la ventaja pitan antes… Creo que es nuestra obligación saber el tipo de árbitro que te viene».

El césped

«Se ve más verde que las últimas veces que hemos jugado en casa, parece que está respirando. Cuando llegué me dijeron que el campo lo pasaba mal dos o tres meses, todo el mundo me habla de mediados de marzo y estamos a punto de llegar a esa fecha. Esta semana no lo hemos tocado con el objetivo de que esté lo mejor posible para el domingo».

La crisis del Zamora

«Todos los equipos pasan por mejores y peores momentos. Ante el Guadalajara no mostraron su mejor versión, pero eso cambia de una semana a otra. Estoy seguro de que van a venir con el hambre de hacer un buen partido y de sacar los tres puntos. Óscar Cano es un entrenador experimentado y tiene una plantilla de muchísimo nivel. Nos van a poner las cosas muy difíciles, pero nosotros hemos competido contra todos. Ya les hicimos un buen partido en la ida. En nuestra mano está hacer las cosas bien para llevarnos el partido».