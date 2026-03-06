Del "no damos el nivel" a "las sensaciones son terribles": el Avilés, a agrandar la crisis del Zamora

"Las sensaciones son malas, no damos el nivel". Óscar Cano, entrenador del Zamora, no puso paños calientes tras el último empate de su equipo ante el Guadalajara. El cuadro zamorano llega al Suárez Puerta en un mar de dudas. Tras cambiar de técnico a mitad de campaña, los rojiblancos parecía que habían remontado el vuelo, pero el mes de febrero está condenando al preparador andaluz. De hecho, tras su último compromiso liguero se reunió con los capitanes para tratar de analizar la situación. En todo este río revuelto es donde tratará de pescar un Avilés que busca su primera victoria en casa de este 2026 tras cosechar dos meritorios empates ante Real Madrid Castilla y Tenerife.

La situación del Zamora tiene ciertos paralelismos con la vivida hace unos meses, en el partido disputado en el Ruta de la Plata. En aquella ocasión era Juan Sabas el dueño del banquillo zamorano. Sabas, aunque sobrevivió a la derrota ante el cuadro asturiano, terminó perdiendo su puesto tres jornadas más tarde. Ahora, Óscar Cano está pasando por lo mismo. "He intentado cambiar la situación con diferentes alineaciones, jugadores… Pero no sé por qué no estamos dando el nivel que tiene esta plantilla", lamentó el granadino, que cree que "las sensaciones son malas, no sé si es nerviosismo o qué, pero no es normal que un grupo con esta calidad falle tanto".

Sus palabras las refrendó uno de los pesos pesados del vestuario del Zamora, su capitán Carlos Ramos. "Las sensaciones son terribles en cuanto a fútbol", declaró el futbolista, que, eso sí, echó un capote a su técnico. "Es un entrenador espectacular y somos nosotros los que estamos dando un nivel pésimo. No se puede caer más bajo en cuanto a fútbol", lamentó.

Javi Cueto celebra el gol de la victoria en el partido de ida ante el Zamora / Área 11

Dos puntos en febrero

Este último mes, en el que el Zamora ha cosechado dos empates y dos derrotas, ha llevado a los de la Ruta de la Plata de estar enganchados en los puestos de play-off a caer hasta el decimosegundo puesto en la clasificación. Esto se suma a que, desde que comenzó el 2026, los zamoranos tan solo han sumado dos victorias, ante el Racing de Ferrol y contra el Arenas de Getxo. Esta mala racha ha hecho que todo esté a punto de saltar por los aires, ya que la intención de la directiva pasa por, al menos, pelear por colarse en los puestos de promoción. Cabe recordar que el año pasado, siendo un recién ascendido a la categoría, los castellano-leoneses terminaron la campaña novenos, a seis puntos del Nástic de Tarragona que comandó, hasta las dos últimas jornadas, el blanquiazul Dani Vidal.

El propio Vidal será el que trate de hacer bueno aquello de "en río revuelto, ganancia de pescadores". Uno de los grandes debes del Avilés esta temporada está siendo sus registros jugando en su feudo. Los avilesinos son el tercer peor equipo de su grupo como locales, cosechando tan solo quince puntos repartidos en cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. La crisis del Zamora apunta a ser el escenario ideal para tratar de darle la vuelta a esta crisis y empezar de la mejor manera un tramo de la temporada clave para las aspiraciones del cuadro asturiano. Por delante tiene una serie de partidos (Talavera, Cacereño, Arenas de Getxo y Ourense) que pueden volver a aupar al club a la zona media de la tabla. Pero, antes de ello, toca pescar en el Duero zamorano.