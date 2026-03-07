Imaginario dosmilésimo: el sorprendente registro que logró Gastón Valles con su polémico gol al Avilés

Sobre la regla 10 –«Se considerará válido un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta»–, no consta que en Zurichberg tuviera lugar cumbre alguna, entre Juanito Infantino y los líderes religiosos del planeta, con el fin de retocarla. Por lo tanto, y de momento, el gol sigue sin ser cuestión de fe, es decir, solo puede ser validado si se ve, no si se imagina o se espiritualiza. Sin embargo, el pasado viernes, en Santa Cruz de Tenerife, se demostró que el parecer del señor Pol Arenas Mora está por encima de la norma.

El colegiado catalán, haciendo gala de un extraordinario talento para la hipótesis, «supuso» que el balón propulsado por el charrúa Gastón Valles traspasó en su totalidad la línea de portería y legalizó el primer gol del Tenerife, que, a la vez, es el número 2.000 que el Real Avilés Industrial recibe en su historia. Curiosamente, Arenas Mora es de Figueres, donde el equipo industrialista, hace 42 años y medio, recibió el primer gol, obra de Pere Vilarrodá, jugador también natural de la localidad gerundense.

En qué consiste el fútbol es pregunta que provoca arrolladora respuesta de sopetón: «en marcar más goles que el contrario». Su significado es idéntico al de otra que, sin embargo, anda huérfana de respondedores: «en recibir menos que el rival». En la falta de equilibrio que plantea la metáfora de la manta corta, el Real Avilés Industrial se muestra sublime en ataque e insolvente en retaguardia y no le queda otra que aplicarse atrás para no terminar en números de sus cinco peores balances defensivos de siempre y, sobre todo, para lo que ahora es más importante, el amarre de la permanencia.

La temporada de mayor vulneración de la portería avilesista fue, precisamente, la de su estreno. El plantel 1983-1984, con una media de edad inferior a los 24 años y un 75% de jugadores formados en La Toba, no era, como pudiera parecer, tan novato para aquella 2ªB de dos grupos, pues la mayoría ya conocían la categoría de su paso por el Ensidesa. Aquel equipo también demostraba cierta facilidad rematadora (51 goles entre Liga y Copa), pero flojeaba demasiado en defensa (73) y, en una recta final taquicárdica, conseguía aguantar entre los 78 mejores de España.

El Real Avilés Industrial jugó en Tenerife su partido oficial 1.800. Si los primeros mil goles adversos se produjeron en 908 partidos, el segundo millar llegó tras 16 menos (892), lo que desprende una media de 1,1 por encuentro. Los dos goles más «redondos» también representan las dos caras de lo que ha sido el club. El 2.000 acaba de sobrevenir en uno de los momentos más dignos y el 1.000 llegaba en uno de los más infames, cuando se empezaban a normalizar las derrotas en las catacumbas de 3ª División. En agosto de 2004, el millar lo anotaba Roberto García, interior coañés del Universidad Oviedo, en partido de Copa Federación de resultado degradante (0-5).

En el desglose por rivales, los más castigadores son Langreo (73), Marino Luanco (66), Sporting B (63), Caudal (56), Lealtad (43), Pontevedra (40), Racing Ferrol (40)…, mientras que los guardametas más castigados son Santi Calvo (266), Davo Armengol (164), José Vilches (117), Álvaro Fernández (115), Borja Piquero (103), Juan Carlos Pérez (70), Eneko Loinaz (64), Pachu García (56), Esteban Andrés (50)...

El partido del Heliodoro Rodríguez López será más recordado por el soberbio gol de Natalio Lorenzo, pero, en lo que a incidencia clasificatoria se refiere, el punto que valió el remate del valenciano es la mitad de lo que los blanquiazules –en la isla, auriazules– dejaron de sumar por aquel del Tenerife que nadie vio, pero quien manda certificó. El trencilla de Figueres atravesó España de esquina a esquina para demostrar que ya no es necesario ver para creer y que la regla 10 se basa, más que en la evidencia, en la creencia.

De seguir el tiempo de frecuencia de los dos millares, el Real Avilés Industrial recibirá el gol 3.000 hacia el año 2047. Para entonces, la sofisticación del FVS seguramente sea más implacable contra las decisiones producto de la imaginación.