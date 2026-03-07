La salvación del Avilés Femenino, cada vez más complicada (1-1)
Las blanquiazules suman un punto que no les permite recortar distancia con el Depor B, su rival por la permanencia
N. Menéndez
El Avilés Femenino consiguió un meritorio empate en casa ante el Celta, pero el punto sabe a poco. Las blanquiazules empezaron por detrás en el marcador y, a pesar de apretar, no consiguieron remontar el duelo. Este resultado no permite a las de Javi Gómez recortar distancia con el Depor B, conjunto que actualmente marca la salvación y que también empató en su duelo ante el Athletic B. A falta de seis jornadas el cuadro avilesino tiene que recortarle ocho puntos a las gallegas.
Pronto se pusieron las cosas en contra del Avilés. En el minuto 10 la exblanquiazul Sara Debén conseguía superar a Paula, adelantando al Celta en el césped de la Toba. Además, antes de llegar al minuto 20 las avilesinas ya tuvieron que hacer un cambio. Tras pasar por vestuarios el conjunto de Javi Gómez salió con un aire nuevo y, nada más arrancar la segunda parte, Laura Lobo igualó el marcador. No se movió más el marcador.
Con este punto el Avilés sigue inmerso en la lucha por la salvación, pero cada parece más complicado que puedan conseguir su objetivo. A falta de dieciocho puntos por disputarse las avilesinas están a ocho del Depor B, rival que marca la salvación y al que ya se han enfrentado. Los próximos partidos apuntan a ser finales.
