Un titular indiscutible, una promesa en crecimiento y una pieza de rotación: así les está yendo a las tres salidas invernales del Avilés

El mercado invernal fue muy movido en el Avilés. Durante el mes de enero la dirección deportiva comandada por Miguel Linares realizó un total de diez movimientos, cinco fichajes y otras tantas salidas, para tratar de subir el nivel global del equipo. Al Suárez Puerta llegaron Grigore, Uzkudun, Andrés Carmona, Luis Alcalde y Christian Rivera, mientras que, en la dirección contraria, abandonaron el club Raúl Hernández, Pablo Álvarez, Yasser, Julio Rodríguez y Borja Granero. Mientras que el central mierense sigue entrenándose, sin ficha, con el conjunto blanquiazul y Granero ha colgado las botas para ser analista, los otros tres buscan recuperar su mejor versión en diferentes equipos.

Raúl Hernández

El caso Raúl Hernández fue el que más quebraderos de cabeza provocó en el Avilés durante el mes de enero. El cuadro blanquiazul se afanó, durante semanas, en buscar un nuevo extremo, lo que condicionaba la salida del madrileño. No fue hasta los últimos compases cuando, tras cerrar la llegada de Luis Alcalde, se confirmó la salida del ex del Lugo. Siendo jugador libre firmó, en los primeros días de febrero, por el Ourense, conjunto de Primera Federación. Desde que aterrizó en O Couto es titular indiscutible, disputando los 90 minutos en los cuatro partidos que lleva enrolado en la disciplina gallega. Además, Hernández protagonizó, nada más aterrizar en Galicia, un golazo que se coló entre las mejores dianas de la jornada.

Pablo Álvarez

Conscientes del potencial que atesora Pablo Álvarez, el Avilés decidió que el joven mediapunta acabase lo que queda de temporada en el Numancia, equipo de Segunda Federación que pelea por colarse en los puestos de play-off. El llanerense no pudo gozar apenas de oportunidades en el Suárez Puerta, por lo que tuvo que hacer las maletas en busca de minutos. Eso sí, en calidad de cedido. Tras dos encuentros entrando desde el banquillo, el asturiano se ha asentado en la titularidad en Los Pajaritos, acumulando tres partidos saliendo de inicio. Suma, como Raúl Hernández, un gol en su casillero.

Yasser

Tras apenas contar para Dani Vidal durante la primera mitad de temporada, el Avilés y Yasser decidieron, nada más empezar el mercado invernal, separar sus caminos. Su historia en el Suárez Puerta estuvo muy condicionada por las lesiones y, tras el fichaje de Christian Rivera, el mediocentro se quedó sin hueco. Ahora defiende la camiseta del Águilas, líder del grupo 4 de Segunda Federación. Arrancó su paso por tierras murcianas con dos titularidades, aunque con el paso de los minutos ha ido alternando partidos como titular con minutos desde el banquillo.