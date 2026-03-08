El Avilés, ante la primera de las finales por la salvación: la previa del partido del cuadro blanquiazul ante el Zamora

Tras las duras tormentas que ha tenido que pasar el Avilés, midiéndose a equipos como el Tenerife o el Celta Fortuna, por fin empiezan a llegar los claros. El conjunto de Dani Vidal ha superado uno de los tramos más duros de la temporada y ahora, ante el Zamora, arranca una época en la que enfrente tendrá a rivales de su liga. Por ello, el duelo de este domingo a las 12 horas en el Suárez Puerta se antoja como una final para poner tierra de por medio con el descenso. Los avilesinos todavía no conocen la victoria como locales en este 2026 y el conjunto zamorano, en plena crisis, se antoja la víctima perfecta para romper esa estadística.

Poco a poco, el Avilés empieza a recuperarse de la plaga de bajas que asoló la plantilla. En Tenerife, Dani Vidal tan solo tenía disponibles a quince jugadores del primer equipo, pero ahora, para medirse al Zamora, recupera a tres piezas que apuntan a ir directas al once: Campabadal, Kevin Bautista e Isi Ros. Además, el técnico catalán no descartó llevar en la convocatoria a Eze y Guzmán Ortega, aunque reveló que llegarían muy justos y que la idea es que no participen salvo emergencia.

Defensa de cinco

La primera de las dudas con el once del Avilés pasa por el sistema. El entrenador blanquiazul lleva tres partidos consecutivos utilizando una defensa de cinco hombres, aunque el propio técnico confesó que, en dos de esos encuentros, apostó por dicho sistema por culpa de las bajas. Aun así, todo hace indicar que para medirse al cuadro zamorano repetirá esa idea. El trío de centrales será el mismo que saltó al Heliodoro Rodríguez López (Babin, Adri Gómez y Grigore), pero donde apunta que habrá novedades es en los costados. Vidal recupera a Campabadal para el puesto de carrilero derecho y la duda por izquierda es si apuesta por Isi Ros, que se exhibió ante el Madrid Castilla en un duelo que terminó expulsado, o mantiene a un Osky que lleva dos semanas entre algodones. Con el murciano disponible, parece que la idea será dar descanso al ovetense para que pueda recuperarse al 100%.

Con una defensa de cinco cubriendo las espaldas, el Avilés podrá apostar por dos de sus hombres de más talento para la sala de máquinas, Kevin Bautista y Christian Rivera. El gijonés suma dos partidos seguidos como titular y cada vez está dando mejores sensaciones, mientras que el andaluz regresa a los planes de Dani Vidal tras cumplir un partido de sanción. En la recámara estará Gete, un perfil más defensivo en caso de que el técnico blanquiazul quiera ser más precavido.

El ataque

Arriba la pelea por ser titular está siendo encarnizada. Luis Alcalde, Santamaría, Cayarga, Raúl Rubio, Javi Cueto y Natalio se disputan los tres puestos del frente de ataque. Cayarga parece un fijo para los planes del míster avilesino y todo apunta a que, a pesar de las buenas sensaciones que dejó Alcalde en el duelo ante el Tenerife, los elegidos serán Santamaría y Raúl Rubio. Ambos delanteros están bajo lupa, ya que no están consiguiendo tener unos números en cuanto a goles que les permitan ser la referencia ofensiva del Avilés.

El Zamora debe ser el punto de inflexión de un Avilés que necesita ganar para volver a la zona tranquila de la tabla y, sobre todo, dar una alegría a su afición. Los asturianos son el tercer peor local de su grupo y, si quieren salvarse, tienen que dar la vuelta a esa dinámica. Ante los zamoranos se vivirá una de las primeras finales por la salvación.