Dani Vidal, tras la derrota ante el Zamora: "Tenemos que corregir de una puñetera vez los fallos individuales, nos están penalizando mucho"

Dani Vidal, técnico del Avilés, analizó la derrota de su equipo ante el Zamora. El catalán lamentó los errores individuales en defensa, algo que quiere corregir con urgencia, y calificó de "desgracia" tanto la ocasión fallada por Javi Cueto como el primer tanto del cuadro zamorano. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido. “Entramos muy bien al duelo, dominando el juego durante toda esa primera parte, sobre todo hasta el 0-1. Tuvimos situaciones de peligro, pero siempre hubo un bote que nos dificultaba la finalización. El Zamora tiene mucho talento y les hemos podido quitar el balón. Luego, en una acción muy mal defendida, no nos perdonaron y se pusieron por delante. Al descanso ya hablamos de que nos esperábamos una segunda parte muy parada, pero no queríamos caer en eso. Entramos bien a la segunda mitad, tuvimos varios córners en los primeros minutos además de la jugada de Javi Cueto, que podría haber cambiado el partido. Es una desgracia que esa acción no acabe en gol. Cuando ya íbamos a la desesperada nos metieron el 0-2. El fútbol nos está castigando muchísimo”.

La falta de pegada. “Ellos defienden con dos líneas de cuatro jugadores. Tienen dos mediocentros de muchísima contención. Tuvimos ocasiones para rematar, como el córner que remata Osky. Hubo acciones donde podríamos haber estado más finos”.

Sin vencer en casa. “Cada partido es una situación diferente. No nos gusta tanta derrota. Fuera de casa nos está costando menos puntuar. Me voy dolido. Ante el Castilla también nos llevamos poco premio por lo que generamos. Toca levantarse y trabajar duro”.

La sangría como local. “Cuando vine aquí sabía de la dificultad de la temporada. Esta categoría es muy exigente y a los recién ascendidos siempre les cuesta. Incluso cuando iban bien las cosas siempre quise ser cauto”.

La confianza por parte del club. “No he hablado con nadie. He estado pendiente de los jugadores, que son los primeros fastidiados. He vivido situaciones parecidas, de estar a un punto del descenso. Hay que llevarlo con tranquilidad y confianza. Esa confianza me la dan los jugadores, lo que hacen en el campo. A día de hoy no nos está dando, pero el trabajo en el día a día es bueno. El camino para sumar de tres es seguir creyendo y tener tranquilidad”.

Se ve en el puesto. “Hasta que no me digan lo contrario yo tengo fuerza y energía de sobra. En el momento que no sea así seré el primero en irme. A día de hoy estoy convencidísimo de que lo vamos a sacar adelante”.

La necesidad de ganar. “Es simplista, pero muchas veces lo que necesitas es ganar un partido para romper esta racha. Sé que es complicado, pero hoy, por ejemplo, la jugada del primer gol del Zamora es una desgracia. Estamos en ese momento en el que todo cuesta mucho más. Vamos a seguir siendo exigentes, hay que subir una marcha más todos”.

Cinco de treinta puntos. “Llevamos una racha mala de resultados, no se puede negar. Estoy convencido de que, con lo que está generando el equipo, esta racha es una desgracia. Tenemos que corregir de una puñetera vez los fallos individuales, nos están penalizando mucho. En la primera vuelta también los teníamos, pero no nos penalizaban tanto”.

El cambio de Santamaría. “Necesitábamos una marcha más ahí por dentro y quise poner ahí a Cayarga, que tiene más ritmo de juego. Además, quería sacar a Javi Cueto lo antes posible. Ellos estaban muy replegados y quería que Cayarga hiciese de enlace entre los centrocampistas y los delanteros”.

La defensa de cuatro. “Hemos decidido salir con línea de cuatro porque ya tenemos cuatro efectivos, algo que en las últimas semanas no teníamos. Creíamos que era la mejor manera de hacerle daño al Zamora. Creo que no habría tocado nada del plan de partido”.