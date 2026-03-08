En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Zamora de Primera Federación
Los blanquiazules buscan su primera victoria como locales del 2026
El Avilés afronta, a partir de las 12 horas, la primera de sus finales por la salvación. El cuadro de Dani Vidal necesita sumar de tres tras conseguir dos meritorios empates ante Tenerife y Real Madrid Castilla, para así poner distancia con los puestos de descenso. Al Suárez Puerta llega un Zamora en crisis, que lleva un mes sin ganar y donde las aguas bajan muy revueltas. El objetivo avilesino es claro: conseguir el primer triunfo como local de este 2026.
Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Adri Gómez, Osky; Kevin Bautista, Christian Rivera; Isi Ros, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio
Alineación del Zamora: Fermín Sobrón; Sergio López, Luengo, Erik Ruiz, Miki Codina; Markel Lozano, Carlos Ramos, Kike Márquez; Sancho, Losada y Damar.
Minuto 13. El árbitro revisa un posible penalti sobre Isi Ros, del Avilés.
Minuto 3. Amarilla a Adri Gómez, del Avilés
Minuto 1. ¡Arranca el partido!
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar