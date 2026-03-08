Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasnNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Zamora de Primera Federación

Los blanquiazules buscan su primera victoria como locales del 2026

Una jugada del Zamora-Avilés de la ida

Una jugada del Zamora-Avilés de la ida

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés afronta, a partir de las 12 horas, la primera de sus finales por la salvación. El cuadro de Dani Vidal necesita sumar de tres tras conseguir dos meritorios empates ante Tenerife y Real Madrid Castilla, para así poner distancia con los puestos de descenso. Al Suárez Puerta llega un Zamora en crisis, que lleva un mes sin ganar y donde las aguas bajan muy revueltas. El objetivo avilesino es claro: conseguir el primer triunfo como local de este 2026.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Adri Gómez, Osky; Kevin Bautista, Christian Rivera; Isi Ros, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio

Alineación del Zamora: Fermín Sobrón; Sergio López, Luengo, Erik Ruiz, Miki Codina; Markel Lozano, Carlos Ramos, Kike Márquez; Sancho, Losada y Damar.

