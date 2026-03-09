Del play-off a domicilio al descenso como local: estos son los números del Avilés en el Suárez Puerta

La derrota ante el Zamora hizo saltar aún más las alarmas en el Real Avilés. Tras los empates antes sendos aspirantes como Castilla y Tenerife, el encuentro ante el conjunto zamorano se erigía clave para dar un golpe encima de la mesa, distanciarse de la zona baja y, de paso, acabar con la mala racha en el Suárez Puerta, que cada vez es más preocupante. El equipo de Dani Vidal aún no ha conseguido vencer ante su gente en lo que va de 2026 y si se tiene en cuenta la clasificación únicamente como local, ocuparía la antepenúltima plaza con 15 puntos.

La situación de los avilesinos contrasta radicalmente con las prestaciones como visitante, donde han sumado más puntos (17) y son uno de los mejores equipos de la categoría. A domicilio, el Avilés ocuparía la quinta plaza, la última que da acceso a la promoción. Y, de hecho, el último triunfo de los de Dani Vidal se produjo precisamente lejos del Suárez Puerta. Fue ante el Bilbao Athletic en Lezama (0-2), hace ya casi dos meses. “Fuera de casa nos está costando menos puntuar”, reconoce el propio técnico, que se fue dolido por una nueva derrota. “No nos gusta perder tanto. Ante el Castilla también nos llevamos poco premio en casa para lo que generamos”, explicó al término del encuentro ante el Zamora.

La dinámica del equipo es cada vez más preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que fue ante el filial blanco el único partido en lo que va de año en el que el Avilés pudo puntuar en el Suárez Puerta. El resto de encuentros fueron derrotas ante Pontevedra (0-3), Lugo (1-2), Mérida (1-2) y Zamora (0-2). A lo largo de la temporada, los de Dani Vidal han conseguido cuatro triunfos y tres empates en casa. “Es simplista, pero muchas veces lo que necesitas es ganar un partido para romper esta racha. Estamos en ese momento en el que todo cuesta mucho más”, reconocía el propio técnico. Pese a ello, la afición sigue respondiendo. Ante el Zamora se congregaron 3698 espectadores en el Suárez Puerta, la segunda mejor asistencia en lo que va de año del equipo en Primera Federación, y la sexta en lo que va de temporada.

En cambio, lejos del Principado el rendimiento es notablemente superior, con cinco victorias y dos empates en 13 encuentros que permiten a los avilesinos estar fuera de la zona de descenso. La segunda vuelta del equipo dista mucho de la primera y eso se nota en la clasificación general, en la que el Avilés cada vez está más cerca de los puestos de descenso. Los blanquiazules se encuentran a tres puntos de la quema y, el próximo sábado, se ven las caras con el Talavera, precisamente el equipo que marca esa zona roja (El Pardo, 21:00 horas), en un encuentro que se antoja vital en el objetivo de permanencia que tiene por delante el Avilés.