Talavera como punto de inflexión: el Avilés afronta un tramo clave de la temporada ante rivales directos

Lo que comenzó con ilusión e, incluso, con el sueño de la disputa de la promoción de ascenso ha ido torciéndose con el paso de las jornadas para un Avilés que ya se enfrenta a su cruda realidad -y tal vez lo más lógico para un recién ascendido-: la lucha por la permanencia. El conjunto blanquiazul atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y este fin de semana inicia su particular ‘tourmalet’ ante varios rivales directos. Talavera aparece en el horizonte como un punto de inflexión: una victoria permitiría tomar aire, pero una derrota, si acompañan otros resultados, podría empujar al equipo a los puestos de descenso, una zona que no ocupan desde la jornada 2.

Las alarmas están encendidas en el cuadro blanquiazul, pero todo se vería diferente si los de Dani Vidal consiguen ganar este sábado al Talavera (El Prado, 21:00 horas), equipo que marca la zona de descenso con 29 puntos, tres menos que los avilesinos. En el encuentro de ida en el Suárez Puerta, un tanto de Marcos Moreno a falta de cinco minutos evitó el triunfo local (1-1), por lo que también estará en juego el golaveraje, aspecto que puede ser clave a final de temporada. En cambio, si pierden, el Talavera superaría al Avilés y, si el Ourense puntúa ante el Racing de Ferrol, los de Dani Vidal caerían a la zona roja.

El Avilés se la jugará ante rivales de su liga

“Cuando vine aquí sabía de la dificultad de la temporada. Esta categoría es muy exigente y a los recién ascendidos siempre les cuesta. Incluso cuando iban bien las cosas siempre quise ser cauto”, apuntó el técnico blanquiazul tras la derrota ante el Zamora. La segunda vuelta se le está haciendo larga a los avilesinos que, aún así, tienen la oportunidad de revertir la situación ante rivales de “su liga”. Tras el duelo ante el Talavera, el Avilés recibe en casa al Cacereño, también en descenso y a cuatro puntos de distancia, en otro duelo clave para respirar y abandonar la zona baja. Justo después, es el turno del Arenas de Getxo, justo por encima en la tabla con dos puntos más. A continuación es el turno del Ourense, que está uno por debajo de los de Vidal y más adelante será el turno de visitar al Osasuna Promesas, colista.

Todo enfrentamientos ante equipos de la zona baja, con las mismas necesidades que un Avilés que, eso sí, ya se ha quitado de en medio a todos los aspirantes al ascenso en las semanas anteriores (Tenerife, Madrid Castilla, Celta Fortuna, Pontevedra, etc). La clave en estas fechas es mantener la calma, explica Vidal. “He vivido situaciones parecidas, de estar a un punto del descenso. Hay que llevarlo con tranquilidad y confianza. Esa confianza me la dan los jugadores, lo que hacen en el campo. A día de hoy no nos está dando, pero el trabajo en el día a día es bueno. El camino para sumar de tres es seguir creyendo y tener tranquilidad”, dijo el técnico. Lo que está claro es que el Avilés se jugará buena parte de su futuro en las próximas semanas, en una serie de partidos que valdrán mucho más que tres puntos por su peso tanto en lo anímico como en lo clasificatorio.