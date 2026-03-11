¡56% de posibilidades de descender! Así ve la Inteligencia Artificial el futuro del Avilés en Primera Federación

Un punto. Esa es la distancia que el Avilés le sacará al descenso a final de temporada, según la Inteligencia Artificial de BeSoccer. La página de análisis de datos realiza, a través de miles de simulaciones, sus propios pronósticos de lo que pasará a final de temporada y, en esa predicción, coloca al cuadro blanquiazul fuera de la zona roja de la tabla, aunque le da un 56% de posibilidades de perder la categoría.

La Inteligencia Artificial cree que, de aquí a que acabe la campaña, el Avilés conseguirá once puntos más, yéndose a los 43. Cabe destacar que, según BeSoccer, el cuadro asturiano será el que menos puntos haga en lo que queda de calendario. El Cacereño, primer equipo de los que descenderían en esta predicción, cosecharía 42 puntos, los mismos que el Guadalajara. El Talavera, próximo rival del cuadro blanquiazul, se quedaría con 41. Cerrarían la clasificación el Arenteiro y el filial de Osasuna.

Predicción del final de temporada en Primera Federación por la Inteligencia Artificial de BeSoccer / BeSoccer

1% de play-off

Llama la atención que la Inteligencia Artificial le da al Avilés un 43% de opciones de mantener la categoría, aunque ese porcentaje es superior al de sus cinco perseguidores. Además, BeSoccer cree que hay un 56% de posibilidades de que el conjunto blanquiazul termine descendido, cifra cercana al 61% que le da al Talavera o el 62% que le da al Cacereño. Como anécdota, la IA cree que hay un 1% de posibilidades de que los de Dani Vidal acaben el año en puestos de play-off de ascenso a Segunda División.