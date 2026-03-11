Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Dos posibles regresos, una ausencia y un susto: así está la crisis de lesiones del Avilés

Guzmán Ortega y Eze ya empiezan a ejercitarse con sus compañeros

Eze y Guzmán Ortega, realizando toque aparte de sus compañeros

Eze y Guzmán Ortega, realizando toque aparte de sus compañeros / N. M.

Noé Menéndez

Noé Menéndez

La plaga de lesiones del Avilés parece que empieza a aliviarse, aunque de manera muy paulatina. En el entrenamiento de este miércoles Guzmán Ortega y Eze ya han hecho ejercicios junto a sus compañeros, aunque no llegaron a completar la sesión. Eso sí, tras no estar disponibles para el último duelo ante el Zamora, se espera que ambos zagueros puedan ir convocados para el partido del próximo sábado ante el Talavera.

El susto del día lo protagonizó Kevin Bautista. El centrocampista andaluz tampoco pudo completar la sesión de entrenamiento, perdiéndose el último ejercicio, al sufrir unas pequeñas molestias. En su caso parece que es tan solo un susto, por lo que podrá estar disponible para el fin de semana.

Noticias relacionadas y más

Andrés Carmona, Uzkudun y Viti siguen recuperándose de sus lesiones y, por el momento, no se les espera en La Toba. Durante la mañana de este miércoles tampoco se entrenó Osky, pero en su caso es por precaución. El ovetense lleva dos semanas entre algodones, lo que obliga a cuidarle entre semana para que pueda llegar a los compromisos ligueros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
  4. Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
  5. Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
  6. Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
  7. Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
  8. Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas

Dos posibles regresos, una ausencia y un susto: así está la crisis de lesiones del Avilés

Dos posibles regresos, una ausencia y un susto: así está la crisis de lesiones del Avilés

La drástica decisión decisión de Marisa Jara tras ser evacuada en Supervivientes: "Parece una maldición"

La drástica decisión decisión de Marisa Jara tras ser evacuada en Supervivientes: "Parece una maldición"

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo un "plan real" para solucionar la situación de abandono del Asturcón

Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo un "plan real" para solucionar la situación de abandono del Asturcón

Bruselas pide multar a España por no eximir a los autónomos del IVA hasta los 85.000 euros

Bruselas pide multar a España por no eximir a los autónomos del IVA hasta los 85.000 euros

El tiempo suspendido de Salas

Boombastic confirma la presencia de 34 nuevos artistas para este verano: La Pantera, La Zowi, Jhon Pollón, Elena Rose o C. Marí estarán en Llanera

Boombastic confirma la presencia de 34 nuevos artistas para este verano: La Pantera, La Zowi, Jhon Pollón, Elena Rose o C. Marí estarán en Llanera

VÍDEO: El Colegio Cabueñes descubre a fondo la Laboral de la mano de Marco Topo

VÍDEO: El Colegio Cabueñes descubre a fondo la Laboral de la mano de Marco Topo
Tracking Pixel Contents