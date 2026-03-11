Dos posibles regresos, una ausencia y un susto: así está la crisis de lesiones del Avilés
Guzmán Ortega y Eze ya empiezan a ejercitarse con sus compañeros
La plaga de lesiones del Avilés parece que empieza a aliviarse, aunque de manera muy paulatina. En el entrenamiento de este miércoles Guzmán Ortega y Eze ya han hecho ejercicios junto a sus compañeros, aunque no llegaron a completar la sesión. Eso sí, tras no estar disponibles para el último duelo ante el Zamora, se espera que ambos zagueros puedan ir convocados para el partido del próximo sábado ante el Talavera.
El susto del día lo protagonizó Kevin Bautista. El centrocampista andaluz tampoco pudo completar la sesión de entrenamiento, perdiéndose el último ejercicio, al sufrir unas pequeñas molestias. En su caso parece que es tan solo un susto, por lo que podrá estar disponible para el fin de semana.
Andrés Carmona, Uzkudun y Viti siguen recuperándose de sus lesiones y, por el momento, no se les espera en La Toba. Durante la mañana de este miércoles tampoco se entrenó Osky, pero en su caso es por precaución. El ovetense lleva dos semanas entre algodones, lo que obliga a cuidarle entre semana para que pueda llegar a los compromisos ligueros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas