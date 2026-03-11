Dos posibles regresos, una ausencia y un susto: así está la crisis de lesiones del Avilés

La plaga de lesiones del Avilés parece que empieza a aliviarse, aunque de manera muy paulatina. En el entrenamiento de este miércoles Guzmán Ortega y Eze ya han hecho ejercicios junto a sus compañeros, aunque no llegaron a completar la sesión. Eso sí, tras no estar disponibles para el último duelo ante el Zamora, se espera que ambos zagueros puedan ir convocados para el partido del próximo sábado ante el Talavera.

El susto del día lo protagonizó Kevin Bautista. El centrocampista andaluz tampoco pudo completar la sesión de entrenamiento, perdiéndose el último ejercicio, al sufrir unas pequeñas molestias. En su caso parece que es tan solo un susto, por lo que podrá estar disponible para el fin de semana.

Andrés Carmona, Uzkudun y Viti siguen recuperándose de sus lesiones y, por el momento, no se les espera en La Toba. Durante la mañana de este miércoles tampoco se entrenó Osky, pero en su caso es por precaución. El ovetense lleva dos semanas entre algodones, lo que obliga a cuidarle entre semana para que pueda llegar a los compromisos ligueros.