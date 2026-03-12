Dani Vidal evita hablar de final ante el Talavera y asegura estar "con muchísima fuerza" para conseguir la salvación del Avilés

Dani Vidal, entrenador del Avilés, no quiso calificar el encuentro de mañana ante el Talavera como una final, aunque sí dijo que «es un partido muy importante». Además, aseguró no tener miedo por su futuro en el banquillo blanquiazul. Estas fueron sus palabras:

Guzmán y Eze, disponibles

«Osky sigue igual que la semana pasada, lo hemos tratado, pero teniendo cuidado con sus molestias. A nivel condicional sigue teniendo el mismo volumen de trabajo que el resto, aunque le quitamos situaciones de impacto. Guzmán y Eze llegarán al partido, aunque estarán para jugar 60 minutos como mucho. Estaremos pendientes de Andrés Carmona hasta última hora, a ver si puede viajar. Poco a poco vamos recuperando efectivos. Creo que para el siguiente partido ya podremos recuperar a Viti y a Uzkudun».

El trabajo de la semana

«Lo más importante es que seamos conscientes de lo que nos pasa. Hay situaciones en las que el rival te mueve, que nos fuerza y genera rupturas. Esas acciones son más trabajables que la que nos pasó en el primer gol del Zamora. Tenemos que estar preparados para no regalar jugadas. Hemos puesto el foco en ello y en asumir menos riesgos, simplificando las cosas. Lo que nos va a acercar a ganar va a ser tener pocos errores y, si hay que exponerse menos, lo haremos, pero sin perder nuestra identidad».

Cambios en el once

«Cuando los resultados van bien tiendes a ser continuista y, cuando no, toca hacer cambios. No soy un entrenador inmóvil en ese sentido. Además, el grueso de la plantilla ha dado un paso al frente, los jugadores están 100% metidos. Para mí ver esa implicación es la hostia. A veces, cuando las cosas no van bien, los jugadores que juegan menos pueden no estar a gusto y dar un paso al lado, pero aquí han dado un paso al frente».

Defender más atrás

«Eso lo va a marcar el juego del Talavera. Son un equipo que en campo propio asumen cero riesgos, siempre sacan en largo, lo que te obliga a salir con un bloque más bajo. Creo que habrá menos situaciones de presión que en otros partidos».

No es una final

«Es un partido importante, pero no una final. Final sería si no hubiese nada después; tras jugar ante el Talavera todavía quedan diez partidos más. Si ganas no cumples aún el objetivo. Queremos ganar ya, el equipo lleva tiempo mereciendo más. Hay que afrontar el partido como una cita importante, pero final es cuando llegue la última jornada».

El Talavera

«Es un equipo que sigue bastante la idea de su entrenador. Es un equipo que puede jugar con cuatro o cinco defensas y que, a lo largo del encuentro, puede ir modificando el esquema sin cambiar de jugadores. Siempre inician el juego directo a través de su punta, Marcos, que es un delantero muy parecido a Uzkudun. Buscan la segunda acción, abrir la jugada a los costados y colgar el centro. A la hora de defender la mayoría del tiempo lo pasan en un bloque junto. Cuesta generarles situaciones de gol. En casa les están saliendo mejor las cosas que fuera».

La eficacia de los ‘9’

«Ya sabemos cómo van las rachas de los delanteros. No es algo que me preocupe. El equipo sigue generando, estoy convencido de que nos van a volver a dar unos buenos números a nivel de goles».

¿Se juega el puesto?

«Es algo que lleva rondando unas semanas. Hasta el último día lo voy a dar todo. En los momentos de mayor dificultad he sentido que todos hemos remado en la misma dirección. Eso me hace tener muchísima fuerza. Vamos todos de la mano, hemos juntado filas y solo pensamos en ganar al Talavera».