Los delanteros del Avilés, con la pólvora mojada: los pobres datos goleadores de los arietes blanquiazules en el 2026

Si algo le está fallando al Avilés, más allá de su defensa, es la pólvora de sus delanteros centro. Cierto es que el cuadro blanquiazul es el tercer equipo más goleador de su grupo con 39 tantos a favor, pero, si se desmigajan los datos, preocupan las cifras de los arietes avilesinos. De los cinco "9" que tiene Dani Vidal en plantilla, ninguno ha metido más de un gol en este 2026. Lo que parecía que mejor funcionaba a principio de temporada ahora, cuando más falta le hace a este Avilés, está empezando a flaquear.

Javi Cueto y Santamaría

Dos de los nombres que reflejan esta preocupación son los de Javi Cueto y Santamaría. El maliayo, que ha estado varias jornadas en la enfermería durante este 2026, ha pasado de ser el máximo goleador del Avilés con siete dianas en la primera mitad de año a no ver puerta durante la segunda parte de la temporada. Desde que volvió del parón invernal, solo ha marcado en una ocasión: fue en el penúltimo partido de la primera vuelta ante el Ourense. Desde el 3 de enero no ha celebrado más tantos, a pesar de que ante el Zamora estuvo a nada de poder ver puerta.

En el caso de Santamaría lo peor no es la racha, sino la falta de puntería que ha sufrido en las últimas jornadas. Como Cueto, en este 2026 tan solo ha podido perforar la meta rival en una ocasión, en la derrota en el Suárez Puerta ante el Mérida del pasado 31 de enero. El gijonés ha tenido minutos en todos los partidos de este año, pero no ha conseguido anotar más dianas a pesar de tener ocasiones para ello. Cabe destacar, en este aspecto, las oportunidades de las que gozó ante el Castilla o la vaselina que protagonizó ante el Tenerife. Su campaña deja, por el momento, cuatro tantos y dos asistencias.

Otro de los nombres que pelean por ser el "9" del Avilés es Raúl Rubio. En este caso, su puntería ha sido tema de debate desde que comenzó la campaña. Nadie pone en duda su compromiso defensivo y sus esfuerzos a la hora de morder y de presionar a los rivales, pero su asignatura pendiente está siendo transformar todo ese trabajo en cifras. Por ahora suma tres tantos y tres asistencias en toda la campaña, aunque su aportación en 2026 se limita a un tanto, en la dolorosa derrota ante el Arenteiro, y una asistencia a Cayarga ante el Tenerife.

Uzkudun, lesionado

El hombre destinado a mejorar esas cifras era Aitor Uzkudun. El delantero vasco llegó en el mercado invernal con el objetivo de mejorar el puesto de delantero centro del Avilés y, en los pocos minutos que ha jugado, ha demostrado estar más que capacitado para ello. Sin embargo, su lesión en los primeros minutos ante el Madrid Castilla ha hecho que esté en el dique seco desde entonces. El ariete suma, desde su llegada, un tanto ante el Arenteiro y dos asistencias, una contra el cuadro gallego y otra en el duelo ante el Mérida. El cuadro avilesino no ha confirmado el alcance de la lesión del ariete, que por el momento se ha perdido dos encuentros y todavía no se ha entrenado con sus compañeros.

Natalio, en la recámara

La última bala que tiene Dani Vidal en la recámara es la de Natalio. El valenciano es el último delantero del Avilés en ver puerta con su golazo ante el Tenerife, aunque parece que el técnico catalán prefiere dar minutos a sus otras opciones antes que apostar por el capitán blanquiazul. El ariete es el único futbolista de la plantilla avilesina que todavía no ha sido titular esta campaña.

Dani Vidal necesita recuperar la pólvora de sus arietes si quiere que su equipo vuelva a respirar con tranquilidad. Ante el Talavera los delanteros avilesinos tendrán el reto de ver puerta y, con ello, conseguir tres puntos claves para el Avilés. Parte de la salvación blanquiazul pasa por sus goles.