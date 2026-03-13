El Avilés Femenino mantiene la fe en la salvación: "Mientras nos sigan saliendo las cuentas lo pelearemos"

A pesar de la dificultad del reto, Javi Gómez, entrenador del Avilés Femenino, sigue confiando en la salvación del conjunto blanquiazul. Las avilesinas se enfrentan este domingo al Atlético de Madrid C con la obligación de hacerse con los tres puntos para mantenerse vivas en la pelea. Para ello, el técnico quiere mantener la misma versión que se vio el pasado fin de semana ante el Celta. Estas fueron sus palabras:

La racha del Avilés

"No estamos teniendo fortuna. Llevamos cuatro empates en cinco jornadas en los que creo que hemos sido superiores y creamos ocasiones para llevarnos los partidos. Contra el Celta el equipo fue inmensamente superior, se hicieron muchas cosas bien, pero para nosotras lo más importante es sumar y hacerlo de uno en uno no nos vale. Hay que ser capaces de sumar de tres".

La lesión de Andrea

"Es una jugadora de 16 años que llevaba casi un año parada por una rotura de cruzado. La habíamos mimado mucho, estaba teniendo un compromiso por encima de lo normal. Te duele más por todo esto, pero forma parte del fútbol. Seguro que volverá más fuerte y con un aprendizaje que otras jugadoras no tienen. Espero que la recuperación sea lo más rápido posible".

Regreso de Tayré

"Volver a tener a Tayré nos aporta mucho carácter. Es una jugadora con experiencia y mucho carácter, algo que es capaz de transmitir. Estamos midiendo mucho su regreso, lleva ya varias jornadas entrando en las convocatorias, pero intentando que fuera a tener minutos progresivamente. La intención era que jugase 20 y al final jugó 80. Su rendimiento ha sido muy alto, pero hay que tener cuidado. Lleva más de año y medio parada, está siendo una temporada aciaga en cuanto a lesiones".

El Atlético de Madrid C

"Ahora todos los partidos son similares, la mayor parte de los equipos nos jugamos mucho por abajo o por arriba. El Atlético de Madrid es uno de nuestros objetivos, este domingo es importantísimo. Espero que mantengamos el nivel que estamos teniendo y que haya un poco más de acierto. Necesitamos sumar de tres".

La diferencia entre local y visitante

"Jugamos mejor en casa que fuera, es cierto, pero contra la Real Sociedad hicimos un gran partido y contra el Dépor empatamos y merecimos ganar. Es hora de que llegue fuera la misma cara que tenemos en casa. Si competimos de esa manera tenemos chance. Hay que sacar la misma versión que sacamos en casa".

Los rivales directos

"No sé qué desearles a los rivales directos. Tengo claro que, mientras nos sigan saliendo las cuentas, pelearemos; pero solo nos salen si ganamos. Sabemos que es muy complicado, tenemos que tener una racha de victorias que no hemos tenido en toda la temporada, pero hay que hacerlo".